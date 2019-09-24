وزير الخارجية الاسرائيلي يلتقي وزيرا عربيا في نيويورك.. باعتقادكم من هو هذا “الغضنفر”؟!

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه اجتمع اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية إحدى الدول العربية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون تحديد هوية الوزير العربي.

وكتب كاتس في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لقاء أول ومثير كان مع أحد وزراء الخارجية العرب أمس، ناقشنا بعمق الحقائق الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني”.

בשולי עצרת האו״מ, פגישה ראשונה ומרתקת אתמול עם אחד משרי החוץ הערביים. דנו לעומק במציאות האזורית ובדרכים להתמודד מול האיום האירני, ובמקביל סכמנו על תהליך לקידום שת״פ אזרחי בין שתי המדינות. מציאות חדשה ומאתגרת. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 24, 2019

وكشف كاتس، أنه “تم الاتفاق على عملية تعزيز التعاون المدني بين البلدين”.

ويشارك كاتس نيابة عن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما اعتذر الأخير عن المشاركة، وذلك بسبب الظروف السياسية بعد انتخابات الكنيست، ولمتابعة المشاورات الحكومية.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون لهيئة البث الرسمية إن “الوفد الإسرائيلي المشارك في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى رأسه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيعقد اجتماعا مع قادة الدول العربية حول قضية إيران”.

وأضاف دانون أن “القضية الإيرانية قضية مهمة. ليس لدي شك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث من خلال خطابه عن عدوانية إيران”.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، المناقشات العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، حيث يناقش زعماء العالم في نيويورك مجمل القضايا الدولية.