مصطفى بكري “يردح” لأردوغان بعدما أحرج السيسي في الأمم المتحدة ويتوعده بالقتل قريبا!

شنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، هجوما حادا على النظام المصري وأحرج رئيسه عبدالفتاح السيسي على الهواء مباشرة بكلمته في الأمم المتحدة.

وفي كملته التي جاءت بعد كلمة رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، جدد الرئيس التركي التذكير بحادثة وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: “وفاة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وهو ينازع في قاعة المحكمة وعدم السماح لأسرته بدفنه، جرح نازف بداخلنا”، كما جدد التأكيد على مضي بلاده بمتابعة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأثارت تلك التصريحات، غضب الاعلامي المصري مصطفى بكري، الذي خرج يردح لأردوغان، مطالباً بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بكري في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ( أردوغان يطالب بالتحقيق في وفاة مرسي ، ونحن نطالب بمحاكمتك امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم قتل ودعم الإرهابيين في سوريا وليبيا والعراق).

وأضاف زاعماً :” نحن نعرف ان أردوغان يقطر حقدا ضد مصر وضد العرب، ولكن اعلم يا هذا أن نهايتك قد اقتربت علي يد شعبك الذي ضج منك ومن أفعالك “.!

اردوغان يطالب بالتحقيق في وفاة مرسي ، ونحن نطالب بمحاكمتك امام المحكمة الجنائيه الدولية بتهم ارتكاب جرائم قتل ودعم الإرهابيين في سوريا وليبيا والعراق ،نحن نعرف ان اردوغان يقطر حقدا ضد مصر وضد العرب ،ولكن اعلم ياهذا أن نهايتك قد اقتربت علي يد شعبك الذي ضج منك ومن أفعالك — مصطفى بكري (@BakryMP) September 24, 2019

وتأتي تصريحات أردوغان تزامنا مع خروج تظاهرات حاشدة ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في عدة محافظات رسمية تطالب برحيله.

وتأخذ التظاهرات المصرية هذه المرة منحنى جادا منذ ظهور رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، الذي كشف فضائح مدوية عن الفساد داخل الجيش والمؤسسة العسكرية وتفاصيل خاصة عن حياة البذخ التي يعيشها السيسي وأسرته على حساب الشعب المصري المطحون.

كما هاجم الرئيس التركي الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إنه “يتوجب على الأمم المتحدة أن تدعم الشعب الفلسطيني بما هو أكثر من الوعود”.

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، قال أردوغان إن قوات الاحتلال قتلت قبل أسبوعين “امرأة فلسطينية بريئة بكل حقارة وهذا لم يحرك الضمائر”.

وقال: “إذا لم تحرك مشاهد القتل الوحشية لامرأة فلسطينية بريئة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضميرنا فلم يعد معنى للكلام”.

كما عرض أردوغان خلال كلمته صورة تحمل خريطة فلسطين التاريخية وتمدد الاحتلال فيها، وقال: “أتساءل اليوم أين هي حدود إسرائيل، ولماذا تزيد مساحتها وتتقلص مساحة فلسطين”.

ودعا أردوغان إلى لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، متسائلا في ذات الوقت: “هل تهدف صفقة القرن إلى القضاء نهائيًا على دولة فلسطين؟”.