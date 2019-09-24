“شاهد” أحلام التي رفضت الغناء لأهل قطر رغم أن زوجها قطري لا مانع عندها من الغناء لابن سلمان و”التطبيل” له أيضا

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، متهمين إياها بالتناقض بسبب غنائها في السعودية وتطبيلها لولي العهد محمد بن سلمان، وهي من رفضت قبل ذلك الغناء لقطر وأهلها رغم أن زوجها قطري، بحجة أنها تخشى الاعتقال أو منع دخول الإمارات والسعودية.

وظهرت أحلام في حفلها الأخير بالمملكة بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ89.

#توشح_بالخضار وكلمه التوحيد وسيفٍ لو تسله ما رجع لغماد تحيزم محزمك شعبٍ يرد الكيد اذا تاصل محمد ما نعرف حياد جنودك سيدي حنا بلا تجنيد اسودٍ تزئر بوجه العدو لا كاد تراب المملكه بالذات بالتحديد تهون ارواحنا ولا يقربه كياد 🇸🇦كلمات والحان #عبدالرحمن_العثمان غناء #بنت_زايد #شكراً💚🇸🇦 pic.twitter.com/s6QCoVfyj6 — A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 24, 2019

وفي وصلة تطبيل مفضوحة للسعودية وولي العهد محمد بن سلمان، ارتدت أحلام فستان مطرز باللون الأخضر المماثل لنفس لون علم السعودية، فضلا عن توشحها بعلم المملكة.

وقوبلت إطلالة أحلام في المملكة بهجوم عنيف من قبل النشطاء خاصة القطريين، حيث سبق لها أن رفضت الغناء لأهل قطر وألغت حفل لها هناك عقب الأزمة خوفا من غضب ابن زايد وابن سلمان.

وسبق أن أثارت “أحلام” التي تلقب نفسها بـ”الملكة”، نفس الجدل في يونيو الماضي خلال غنائها في حفلات “جدة” السعودية، حيث قدمت أغنية خاصة للملك سلمان وولي عهده.

ورفعت “أحلام” علم السعودية خلال غنائها، فيما تفاعل الجمهور معها بشكل لافت عن طريق إطلاق الصيحات والتصفيق.

وفتحت الفنانة الإماراتية النار على نفسها بعد غنائها للملك سلمان وولي عهده في السعودية، بينما ترفض الغناء أغاني وطنية في قطر خوفاً مما تقول أن تمنع من دخول الإمارات والسعودية أو تعتقل.

وحينها هاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الفنانة أحلام واصفة إياها بـ”الطبالة المرتزقة”، مضيفة :” تقول إحدى الطبالات “المرتزقة” لأهالي قطر “سامحوني لا أستطيع الغناء لقطر في أفراحكم فأنا مجبورة للحفاظ على عائلتي”.

تقول إحدى الطبالات "المرتزقة" لأهالي قطر "سامحوني لا أستطيع الغناء لقطر في أفراحكم فأنا مجبورة للحفاظ على عائلتي"

الطبالة تغني للسعودية وتصفق في أغانيها "لأفعال" #مبس بعد #حصار_قطر

ومع ذلك تنام "آمنة قريرة العين" في #قطر التي تسكن فيها.

هنا الفرق بين قطر والدول الكرتونية الصغيرة! — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) June 10, 2019

وفي تغريدة رصدتها “وطن” حينها انتقدت الشيخة مريم غناء أحلام في السعودية قائلة :” الطبالة تغني للسعودية وتصفق في أغانيها “لأفعال” #مبس بعد #حصار_قطر ومع ذلك تنام “آمنة قريرة العين” في #قطر التي تسكن فيها “، وتابعت :” هنا الفرق بين قطر والدول الكرتونية الصغيرة!”.

يشار إلى أن أحلام متزوجة من القطري مبارك الهاجري، وسبق أن ردا الزوجين على شائعة أشارت إلى انفصالهما وظهرا في مقطع فيديو عبر فيه كل منهما عن حبه للآخر نافيين خبر الطلاق.