جلسة محاكمة سرية جديدة للشيخ سلمان العودة.. نجله عبدالله كشف تفاصيلها لكنه أبدى استغرابه من أمر حدث لأول مرة

كشف الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي البارز الشيخ سلمان العودة، تفاصيل جلسة محاكمة سرية جديدة لوالده تمت اليوم، الثلاثاء، وأبدى استغرابه من أمر جديد حدث لأول مرة.

وكان عبدالله العودة أعلن صباح اليوم عن عقد جلسة محاكمة جديدة لوالده في المحكمة المتخصصة بالرياض.

بعد عدة ساعات (صباح هذا اليوم بتوقيت مكة) ستكون جلسة الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض.



أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية. — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 24, 2019

وقبل قليل كشف نجل العودة تفاصيل هذه المحاكمة وقال إنه والده سلمان العودة حضر لجلسة المحاكمة في المتخصصة بالرياض، وقد حددوا بعد غد (الخميس) للجلسة القادمة.

اليوم حضر والدي #سلمان_العودة لجلسة المحاكمة في المتخصصة بالرياض، وقد حددوا بعد غد (الخميس) للجلسة القادمة.



هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة.



عسى الله أن يجعله خيراً ويفرّج عن الوالد والبقية — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 24, 2019

وأبدى عبدالله استغرابه من أمر يحدث لأول مرة قائلا:”هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة، عسى الله أن يجعله خيراً ويفرّج عن الوالد والبقية”

ويجدر الإشارة إلى أنه في 19 سبتمبر الجاري، اتخذت السلطات السعودية خطوة مفاجئة بنقل عدد من المشايخ المعتقلين إلى الرياض تمهيداً لمحاكمتهم؛ وذلك قبل المواعيد المحددة مسبقاً، بينهم العودة.

وكشفت صحف سعودية، في وقت سابق العام الماضي، أبرز التهم الموجهة للداعية السعودي سلمان العودة، والتي أدت إلى مطالبة النيابة العامة السعودية القضاء بإعدامه (القتل تعزيراً).

الداعية “العودة”، المعتقل منذ سبتمبر 2017، وسط انتقادات حقوقية دولية لظروف اعتقاله، وُجهت إليه 37 تهمة خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، في 4 سبتمبر 2018.

وأوردت صحف محلية سعودية محاكمة مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي صنّفته المملكة كـ”كيان إرهابي”.

ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية “العودة” بالاسم، مكتفية بالإشارة إلى وظيفته ضمن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وآنذاك، حضر المحكمة بعض أقارب المتهم، وعدد من وسائل الإعلام، وسُلّم لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة، وفق ما بينته صحيفة “سبق” السعودية.