تصريحات مسؤول عُماني بارز عقب لقائه الوفد اليمني المناهض لـ”الإمارات في مسقط” ستجلط ابن زايد

في تصريحات لن تأتي على هوى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، جدد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، خلال لقائه في مسقط، وزير النقل اليمني صالح أحمد الجبواني تأكيده على موقف السلطنة الداعم لليمن، وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

بدوره نقل الوزير الجبواني تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطان قابوس بن سعيد، وشكره للدعم الذي تقدمه عُمان للشعب اليمني، والجهود التي تبذلها للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وكان وفد حكومي يمني رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وعضوية نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري، ووزير النقل صالح الجبواني وصل مساء السبت، إلى العاصمة العُمانية مسقط، تلبية لدعوة رسمية لمناقشة الأوضاع في اليمن وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام، حسب موقع الداخلية اليمنية.

وأعضاء الوفد الثلاثة سبق أن دعوا قبل أيام في بيان مشترك، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف العربي، بعد اتهام أبوظبي بأنها انحرفت عن أهداف التحالف.

وقبل أقل من شهر، سيطر انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت “مجموعات إرهابية مسلحة” ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ”الزائفة”.