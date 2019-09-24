وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية العمانية
الهدهد

تصريحات مسؤول عُماني بارز عقب لقائه الوفد اليمني المناهض لـ”الإمارات في مسقط” ستجلط ابن زايد

كتب وطن
0

في تصريحات لن تأتي على هوى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،  جدد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، خلال لقائه في ، وزير النقل اليمني صالح أحمد الجبواني تأكيده على موقف السلطنة الداعم لليمن، وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

بدوره نقل الوزير الجبواني تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطان قابوس بن سعيد، وشكره للدعم الذي تقدمه عُمان للشعب اليمني، والجهود التي تبذلها للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وكان وفد حكومي يمني رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وعضوية نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري، ووزير النقل صالح الجبواني وصل مساء السبت، إلى العاصمة العُمانية مسقط، تلبية لدعوة رسمية لمناقشة الأوضاع في اليمن وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام، حسب موقع الداخلية اليمنية.

وأعضاء الوفد الثلاثة سبق أن دعوا قبل أيام في بيان مشترك، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف العربي، بعد اتهام أبوظبي بأنها انحرفت عن أهداف التحالف.

وقبل أقل من شهر، سيطر انفصاليو المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني؛ ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت “مجموعات إرهابية مسلحة” ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ”الزائفة”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كاتب إماراتي “جلطه” بيان عُمان عن هجوم أرامكو فخرج يسب السلطنة ويتطاول…

الهدهد

عبدالله النفيسي يهاجم هذا الحل السياسي في اليمن: ضرب من ضروب الخيال و”أحلام…

الهدهد

كاتب عُماني: الأحداث الأخيرة كشفت هشاشة الخليج.. و”الرميحي” يصدق على…

فيديو

فيديو مرعب من سلطنة عمان .. لعبة تُدخل طفلاً العناية المركزة في المستشفى!!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.