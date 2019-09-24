السيسي يشكر ترامب “الحكيم” بعد أن وصفه بـ”الزعيم الحقيقي” وهذا ما قاله عن لقائهما “الحميم”

أثار وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ”الزعيم الحقيقي”، موجة غضب واسعة في الشارع المصري، وهو الامر الذي دفع السيسي الذي ثار شعبه ضده جراء الفساد الذي نخر الدولة المصرية، لرد الجميل لترامب بوصفه بالرئيس الحكيم.

وأعرب السيسي، عن شكره لترامب، على جعله استعمال القوة العسكرية آخر خيار يمكن اللجوء إليه فيما يخص الأوضاع المتوترة في الخليج.!

وقال السيسي خلال لقائه ترامب في نيويورك، أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي أظهر “حكمة كبيرة في التعامل مع الخيار العسكري وجعله خيارا أخيرا فيما يخص الوضع في منطقة الخليج”.

وأضاف: “أنا سعيد باللقاء الثاني (مع ترامب) خلال أقل من شهرين، وهو ما يعكس العلاقات القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس”.

وكان ترامب علق على المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، قائلاً “إن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر قائدا رائعا يحظى بالاحترام”.

وبدوره قال السيسي لنظيره ترامب إن مصر تقدر عاليا “حكمته” في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كـ “خيار أخير”.

وقال السيسي، إن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم، بحسب موقع “مصراوي”.

ولفت إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.