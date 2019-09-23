مصطفى بكري “جلطته” تغريدة توكل كرمان فخرج يردح: السيسي سيعود لمصر “وأنتِ إلى جهنم وبئس المصير”

شن الكاتب المصري المقرب من نظام السيسي مصطفى بكري، هجوما عنيفا على الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان بعد تغريدة لها عن المشهد السياسي في مصر ومصير السيسي أثارت جنون “بكري”.

وكانت “كرمان” غردت قبل يومين أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الذي غادر إلى نيويورك، الجمعة، لن يعود إلى مصر من جديد، ووصفته بالمخلوع في إشارة إلى عزله عن رئاسة البلاد.

التغريدة التي أثارت جنون “بكري” وخرج يرد عليها اليوم بوصلة ردح جعلته محط هجوم النشطاء وسخريتهم.

ودون مصطفى بكري في تغريدته التي رصدتها (وطن) مهاجما “كرمان” التي وصفها بالعميلة الإخوانية ما نصه:”العميلة الاخوانية توكل كرمان تقول:من المؤكد ان السيسي لن يعود إلي مصر، السيسي بطل وزعيم والشعب في انتظاره ليؤكد له أنه متمسك به واختاره بمحض ارادته ،هل تستطيعين انت العودة الي اليمن ،لو فكرتي ياتوتو لانتظروكي بالأحذية ،ابعدي عن مصر وأهل مصر لأنهم يكرهون من يخن وطنه”

العميله الاخوانيه توكل كرمان تقول:من المؤكد ان السيسي لن يعود إلي مصر ، السيسي بطل وزعيم والشعب في انتظاره ليؤكد له أنه متمسك به واختاره بمحض ارادته ،هل تستطيعين انت العودة الي اليمن ،لو فكرتي ياتوتو لانتظروكي بالأحذية ،ابعدي عن مصر وأهل مصر لأنهم يكرهون من يخن وطنه — مصطفى بكري (@BakryMP) September 23, 2019

وتابع “بكري” وصلة الردح ضد الناشطة اليمنية مؤكدا أن السيسي سيعود لمصر قائلا:”وأنت خنت اليمن وكنت من أسباب الفوضي والتخريب علي أراضيه ،فكافأوكي بجائزة نوبل ،مكافأة الخيانه والعماله .السيسي سيعود إلي وطنه وأنت إلي جهنم وبئس المصير”

وأنت خنت اليمن وكنت من أسباب الفوضي والتخريب علي أراضيه ،فكافأوكي بجائزة نوبل ،مكافأة الخيانه والعماله .السيسي سيعود إلي وطنه وأنت إلي جهنم وبئس المصير — مصطفى بكري (@BakryMP) September 23, 2019

ووصفت كرمان ـ الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ـ السيسي بالمخلوع ، وهو اللقب الذي أطلق على الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بعدما هرب من تونس بطائرته الرئاسية واستقر في المملكة العربية السعودية كلاجئ .

وأضافت الناشطة اليمنية التي تحظى بحضور وعلاقات دولية رفيعة في تغريدة لها على موقع “تويتر” رصدتها (وطن) قبل يومين: (المخلوع السيسي لن يعود إلى مصر هذا مؤكد، ليس هذا هو الموضوع الآن ، الموضوع الآن هو ان لايلقي خطاب في الأمم المتحدة نيابة عن مصر التي خلعته في جمعة الغضب، نطالب الأمم المتحدة ان لاتسمح له وان تتعامل معه كغير ذي صفة).

والجدير بالذكر أن محللين مصريين وعرب تحدثوا بشكوك عن سفر السيسي مبكرا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر تدشينها غدا، الثلاثاء، كما رصد محللون أن الإعلام المصري اكتفى بنشر خبر سفر السيسي مقتضبا ، ومصحوبا بصور أرشيفية ، ولا توجد صور حية لسفره ، كما لم يتحدث عن من كانوا بوداعه في مطار القاهرة الدولي ، وهو بروتوكول رئاسي معتاد ، والأمر ذاته في الإعلان عن وصوله إلى نيويورك.

وتعيش مصر أجواء شديدة الغموض على خلفية انتشار أحاديث عن فساد وإهانات علقت بالمؤسسة العسكرية المصرية بسبب سياسات انتهجها الرئيس المصري ، وأحدثت شرخا كبيرا بين الجيش والشعب ، وقد شهدت القاهرة ومدن مصرية أخرى تظاهرات مفاجئة الجمعة نادت بإسقاط نظام السيسي ومزقت صوره في الميادين ، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ توليه السلطة.