ماجد المهندس
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فيديو مُخزي .. سعوديات يُطاردن الفنان ماجد المهندس في الشوارع بـ”حائل” لاحتضانه وتقبيله!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر الفنان هاربًا بعد انتهاء حفله في حائل بالسعودية بسبب مطاردة حشد كبير من الفتيات والنساء السعوديات له.

 

وأشاروا إلى أن ذلك حدث بعد أن شاهد مجموعة من المعجبات يركضن وراءه للوصول إليه، ولكنه نجح في الفرار منهن بمساعدة رجال الأمن الذين  تدخلوا في الوقت المناسب.

يشار الى أن ماجد المهندس تعرّض لموقف مماثل حينما اقدمت فتاة سعودية على صعود المسرح واحتضان الفنان العراقي خلال حفل أحياه بسوق عكاظ.

 

وأصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة حكمًا على الفتاة، آنذاك، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، والاكتفاء بالمدة التي تم إيقافها فيها.

 

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