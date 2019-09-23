فيديو مُخزي .. سعوديات يُطاردن الفنان ماجد المهندس في الشوارع بـ”حائل” لاحتضانه وتقبيله!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر الفنان ماجد المهندس هاربًا بعد انتهاء حفله في حائل بالسعودية بسبب مطاردة حشد كبير من الفتيات والنساء السعوديات له.

وأشاروا إلى أن ذلك حدث بعد أن شاهد مجموعة من المعجبات يركضن وراءه للوصول إليه، ولكنه نجح في الفرار منهن بمساعدة رجال الأمن الذين تدخلوا في الوقت المناسب.

هروب ماجد المهندس من المعجبات

بعد نهاية إحدى حفلاته بحايل pic.twitter.com/VRx2usE43o — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) September 22, 2019

يشار الى أن ماجد المهندس تعرّض لموقف مماثل حينما اقدمت فتاة سعودية على صعود المسرح واحتضان الفنان العراقي خلال حفل أحياه بسوق عكاظ.

وأصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة حكمًا على الفتاة، آنذاك، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، والاكتفاء بالمدة التي تم إيقافها فيها.