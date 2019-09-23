شاهد| وفاة الطفلة العُمانية التي نُسيت في حافلة الروضة بعد أسبوع على الحادث .. وغضب بين العُمانيين

أُعلن في سلطنة عمان عن وفاة الطفلة غلا الكيومي التي نُسيت الأسبوع الماضي في حافلة تابعة لروضة خاصة في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.
وكانت الطفلة “الكيومي” دخلت في غيبوبة إثر نسيانها في الحافلة وتم نقلها إلى مستشفى الرستاق الثلاثاء الماضي، وتم وضعها في العناية المركزة مباشرة، إلى أن أعلن عن وفاتها اليوم الإثنين.
وعبّر مغرّدون عُمانيون عن حزنهم لوفاة الطفلة “الكيومي” إثر الحادث المؤسف، وطالبوا بمحاسبة المقصرين نظراً لتكرار هذه الحوادث.
ستدخل غلا الكيومي التصنيف العالمي للورود.— حمود السيابي (@AlsiyabiHamood) September 23, 2019
وستفرض لونها وعبقها على المزهريات.
وستكون طرفا في هدايا العشاق وباقات الأحضان في المطارات.
وسيسرد الباعة في نواصي الشوارع والساحات ومحطات المترو حكاية وردة تشرب فلج الصايغي لتتفتح صباحاتها مع الضاضو الأخضر والفراشات ويعاسيب الماء. pic.twitter.com/bVWVODtDkB
طير من طيور الجنه #غلا_الكيومي— abdullah alghfri (@abdo7h) September 23, 2019
لااعتراض على امر الله لكن الى متى هذا المسلسل مسلسل نسيان الاطفال ف حافلة المدارس من المسؤؤل السائق ام اداره المدرسه ام من معقووول مافيه حل الى متى الى متى صرنا نخاف على اطفالنا من باصات المدرسه يااصحاب القرار شوف لنا حل pic.twitter.com/AItyhvHTD6
اللهم كما أخذتها طاهرة صغيرة اجعلها طير من طيور جنتك و عوض طفولتها بجنان لا تفنى و اجعل رحيلها راحة لها ، اللهم اجعلها شفيعة لوالديها عابرة بهم إلى جنتك🍂#غلا_الكيومي#غلا_الكيومية pic.twitter.com/emutJAmjm0— ѕαℓєн αℓмαzι∂ι 🇴🇲 (@ALMAZIDI93) September 23, 2019
ماتت الطفلة غلا الكيومي ….— شريفة التوبي (@slaheart) September 23, 2019
لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل على من كل من ساهم في قتلها.
إنا لله وإنا إليه راجعون— العمــــراني | A.Al.Amrani (@Aw___4) September 23, 2019
انتقلت إلى رحمة الله
غلا غالب الكيومي.
الان في مستشفى الرستاق
البنت الي منساية في الباص 😭💔@Aw___4 pic.twitter.com/zG1ICkbOh7
ماتت #الطفلة_غلا_الكيومية نتيجة إهمال فادح يتكرر كل عام!— نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) September 23, 2019
نعم رحلت ليصبح فقدها حسرة وألم على أهلها
غلا كانت تستأمن على روحها سائق ومشرفة ومدرسة ولكنهم جميعا خذلوها!
تركت الدنيا اختناقا وفي كل عام تتكرر هذه الفاجعة دون رادع وإجراءات احترازية صارمة!#نسيان_طفلة_في_الحافلة_المدرسية
وفاة اطفال في الحافله بسبب نسيانهم داخلها مشهد يتكرر كل عام ، والضحيه زهور يانعه تزهق أرواحها بسبب إهمال يتكرر بلا حسيب ولا رقيب ، هل يجب علينا أن ندفع سنويا قربان للمدارس والثمن فلذات أكبادنا !!#نسيان_طفلة_في_الحافلة_المدرسية— 🌼أم ريما🌼 (@umraima) September 23, 2019