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شاهد| وفاة الطفلة العُمانية التي نُسيت في حافلة الروضة بعد أسبوع على الحادث .. وغضب بين العُمانيين

كتب وطن
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أُعلن في سلطنة عمان عن وفاة الطفلة التي نُسيت الأسبوع الماضي في حافلة تابعة لروضة خاصة في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

 

وكانت الطفلة “الكيومي” دخلت في غيبوبة إثر نسيانها في الحافلة وتم نقلها إلى مستشفى الرستاق الثلاثاء الماضي، وتم وضعها في العناية المركزة مباشرة، إلى أن أعلن عن وفاتها اليوم الإثنين. 

 

وعبّر مغرّدون عُمانيون عن حزنهم لوفاة الطفلة “الكيومي” إثر الحادث المؤسف، وطالبوا بمحاسبة المقصرين نظراً لتكرار هذه الحوادث.

 

 

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