“شاهد” بعد فضحه فساد السيسي .. محاولات لتصفية محمد علي في إسبانيا على طريقة خاشقجي!

كشف الفنان والمقاول المصري، محمد علي، عن محاولات لتصفيته في إسبانيا بعد تحريضه على خروج تظاهرات ضدّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر.

وقال محمد علي إنّ هناك ضباط مصريين اتفقوا مع أشخاص وصفهم “بالسفلة” في اسبانيا لتصفيته، محملاً الحكومة الإسبانية المسئولية الكاملة عن حياته، مؤكداً أنه يحاول الهروب منهم.

محمد علي #محمد_علي يكشف عن محاولات لتصفيته في إسبانيا ويحمل السلطات الإسبانية المسئولية الكاملة عن حياته‼ Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Monday, 23 September 2019

وتتصاعد حالة التأهب الأمني بشكل كبير في عدد من المحافظات المصرية بعد أيام من الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين على خلفية هذه المظاهرات.

وتترافق هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية مع دعوات إلى مليونية في مصر يوم الجمعة المقبل أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.