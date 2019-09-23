بعد مداهمة بيت دعارة في مصر .. هذا ما تم كشفه!!

ألقت المباحث المصرية القبض على سيدة و5 فتايات متلبسات أثناء ممارستهن الرذيلة، مع مجموعة من الرجال من راغبي المتعة الحرام، داخل نادي صحي بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.

ومن خلال التحريات تبين قيام المتهمة باستقطاب السيدات الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية تقتسمها معهن.

وداهمت قوة من المباحث النادي الصحي وألقي القبض على المتهمة وبصحبتها 5 ساقطات وأحد راغبي المتعة الحرام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإغلاق المكان بعد جرد محتوياته.

وقررت نيابة النزهة حبس السيدة والفتيات الخمس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.