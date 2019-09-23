العاصفة المدارية “هيكا” حديث العُمانيين.. شاهد كيف تتحرك نحو سواحل السلطنة وآخر مستجداتها
تحوّلت الحالة المدارية في بحر العرب الى عاصفة مدارية أطلق عليها اسم “هيكا – Hikaa”.
**متابعة مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب #بحر_العرب #Arabian_Sea pic.twitter.com/xacxX6jMpK— الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 23, 2019
وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان يبعد مركز العاصفة عن سواحل السلطنة 760 كم، فيما تبلغ سرعة الرياح حول المركز 34-40 عقدة وذلك في آخر تحديث أصدرته الهيئة اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
* مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب #بحر_العرب #Arabian_Sea#هيكا #Hikaa pic.twitter.com/8BhsDb22zJ— الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 23, 2019
ومن المحتمل أن تضعف العاصفة المدارية قبيل وصولها إلى السواحل العمانية.
ومن المتوقع أن تتأثر محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بالتأثيرات المباشرة اعتباراً من يوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة الشدة.
ونشر موقع “طقس العرب” لقطة ثلاثية الأبعاد تُظهر إرتفاعات وشكل السحب المرافقة للعاصفة المدارية “هيكا” التي تتقدم نحو سواحل سلطنة عُمان.
ويتصدر هاشتاغ [#هيكا] قائمة النرند في سلطنة عمان.
*الحالة المدارية تتحول لعاصفة المدارية واطلق عليها اسم #هيكا— عبدالله الخضوري (@AALKHADOURI) September 23, 2019
سبحان الله، الأسماء المالديفية لها حظ واسع بقدومها للسلطنة..
نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة https://t.co/AWX7U45wsm
#هيكا تقترب من سواحل السلطنه جنوب الشرقيه والوسطى . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/KkWNmZsV4U— شبكة الريح للطقس (@al_alree7) September 23, 2019
ما شاء الله— حارث السيفي (@_harith_hhhs) September 23, 2019
بداية بروز عين العاصفة #هيكا، كدليل على ازدياد التطور وتسارع الدوران المركزي، مع حركة سريعة نحو الساحل الممتد بين رأس الحد إلى رأس مدركة pic.twitter.com/TASLWdz9lm
اللهم أغثنا واجعل #هيكا خيراً لبلادي عٌمان وسائر بلاد المسلمين..— ☆ عشق عُمان ☆ #صحار🇴🇲🎶 (@ashq_suhar) September 23, 2019
يااارب..💚🙏 pic.twitter.com/ITeGNU39zF
ومع اقتراب الحالة المدارية #هيكا عساها أمطار خير وبركة على #عُمان تعم بها البلاد وتسقي بها العباد🌧️⛈️💙. #هيكا— 𓆩 مـاريــا 𓆪 (@marez55) September 23, 2019