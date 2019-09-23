العاصفة المدارية هيكا
العاصفة المدارية هيكا
حياتنا

العاصفة المدارية “هيكا” حديث العُمانيين.. شاهد كيف تتحرك نحو سواحل السلطنة وآخر مستجداتها

كتب وطن
0

تحوّلت الحالة المدارية في بحر العرب الى عاصفة مدارية أطلق عليها اسم “ – Hikaa”.

وبحسب  الهيئة العامة للطيران المدني في يبعد مركز العاصفة عن سواحل السلطنة 760 كم، فيما تبلغ سرعة الرياح حول المركز 34-40 عقدة وذلك في آخر تحديث أصدرته الهيئة اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ومن المحتمل أن تضعف العاصفة المدارية قبيل وصولها إلى السواحل العمانية.

 

ومن المتوقع أن تتأثر محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بالتأثيرات المباشرة اعتباراً من يوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة الشدة.

 

ونشر موقع “طقس العرب” لقطة ثلاثية الأبعاد تُظهر إرتفاعات وشكل السحب المرافقة للعاصفة المدارية “هيكا” التي تتقدم نحو سواحل سلطنة عُمان.

ويتصدر هاشتاغ [#هيكا] قائمة النرند في سلطنة عمان.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“فيديو” مشهد محزن وصادم في ظل المليارات التي تكسبها السعودية من الحج.. هل…

فيديو

فيديو “مخيف” من تأثير “منخفض الغفران” بولاية وادي بني خالد في…

الهدهد

“شاهد” منطقة وسط البلد في عمان تحولت لبحيرة.. مياه الأمطار أغرقت المحلات…

الهدهد

لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما.. “شاهد” الكويت تغرق في سيول الأمطار والوضع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.