العاصفة المدارية “هيكا” حديث العُمانيين.. شاهد كيف تتحرك نحو سواحل السلطنة وآخر مستجداتها

تحوّلت الحالة المدارية في بحر العرب الى عاصفة مدارية أطلق عليها اسم “هيكا – Hikaa”.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان يبعد مركز العاصفة عن سواحل السلطنة 760 كم، فيما تبلغ سرعة الرياح حول المركز 34-40 عقدة وذلك في آخر تحديث أصدرته الهيئة اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ومن المحتمل أن تضعف العاصفة المدارية قبيل وصولها إلى السواحل العمانية.

ومن المتوقع أن تتأثر محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بالتأثيرات المباشرة اعتباراً من يوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة الشدة.

ونشر موقع “طقس العرب” لقطة ثلاثية الأبعاد تُظهر إرتفاعات وشكل السحب المرافقة للعاصفة المدارية “هيكا” التي تتقدم نحو سواحل سلطنة عُمان.

ويتصدر هاشتاغ [#هيكا] قائمة النرند في سلطنة عمان.

*الحالة المدارية تتحول لعاصفة المدارية واطلق عليها اسم #هيكا

سبحان الله، الأسماء المالديفية لها حظ واسع بقدومها للسلطنة..

نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة https://t.co/AWX7U45wsm — عبدالله الخضوري (@AALKHADOURI) September 23, 2019

#هيكا تقترب من سواحل السلطنه جنوب الشرقيه والوسطى . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/KkWNmZsV4U — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) September 23, 2019

ما شاء الله

بداية بروز عين العاصفة #هيكا، كدليل على ازدياد التطور وتسارع الدوران المركزي، مع حركة سريعة نحو الساحل الممتد بين رأس الحد إلى رأس مدركة pic.twitter.com/TASLWdz9lm — حارث السيفي (@_harith_hhhs) September 23, 2019