هل يمهد الحوثي لتنفيذ تهديده؟.. طائرة مسيرة تثير الرعب في الإمارات وتعطل الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي

أكد متحدث باسم مطارات دبي أنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي، اليوم الأحد، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وأضاف المتحدث “وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين”.

وهذه هي المرة الثانية خلال أشهر، التي يجري فيها وقف الرحلات بالمطار، بسبب “الاشتباه بنشاط طائرة مسيرة بدون طيار”.

وقبل أيام توعد المتحدث باسم الحوثيين السعودية بقصف المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية، كما توعد الإمارات قائلا إن “عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا”.

وتابع “نقول للإمارات إذا أردتم السلامة لأبراجكم الزجاجية فاتركوا اليمن وشأنه”، مشيرا إلى أن لدى الحوثيين عشرات الأهداف ضمن بنك أهداف في الإمارات.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في آب/ أغسطس 2018، استهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة، ووصفت العملية حينها بـ”النوعية”.

وأشارت إلى أن الطائرة التي استهدفت المطار كانت من طراز “صماد 3″، كما سبق أن أعلنت استهداف مطار أبو ظبي بالطراز ذاته من الطائرات المسيرة، التي تملكها الجماعة.

وسبق لقناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، بث لقطات مصورة، قالت إنها لاستهداف مطار أبو ظبي، بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار، في العام 2018.

وتظهراللقطات المصورة بكاميرا مراقبة من 3 مواقع داخل المطار، طائرة مسيرة، تقتحم المطار وتفجر نفسها بعدد من المركبات بشكل مباشر، الأمر الذي خلف انفجارا كبيرا.

وكانت إدارة مطار أبو ظبي قالت في حينه: إنها “تتابع التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها”، مشيرة إلى “وقوع حادثة في المطار، تسببت بها مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم (1)”.