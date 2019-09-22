صحيفة إماراتية تصدر من لندن تفوقت على “العربية وسكاي نيوز”: مظاهرات مصر تبث من قطر وتركيا

دخلت صحيفة “العرب” الإماراتية التي تصدر من لندن على خط تشويه ثورة المصريين الجديدة وانتفاضتهم ضد نظام السيسي، وزعمت أن هذه التظاهرات الحاشدة تبث من قطر وتركيا ما عرضها لسخرية واسعة.

الصحيفة الممولة إماراتيا والتي تدار من قبل مخابرات ابن زايد، تركت ما ظهر من تظاهرات حاشدة على كافة وسائل الإعلام العالمية، واستشهدت بإعلام السيسي قائلة: “بثت قنوات محلية مصرية خطابا ضعيفا شدد على أن شوارع مصر هادئة وتمضي بصورة طبيعية، ولا وجود لتظاهرات على الإطلاق، ومن خرجوا في الشوارع كانوا يحتفلون بفوز نادي الأهلي على غريمه الزمالك.

صحيفة العرب الاماراتية مقرها لندن وتدار من القسم الإعلامي للاستخبارات الاماراتية تقول ان تظاهرات مصر #ثورة_20سبتمبر تبث من شوارع قطر وتركيا

هذه لم تعد صحافة أنما دعارة وعهر سياسي يتبقى تسليم ادارة تحريرها لمايا خليفة كاليستا

يا @Dralnoaimi pic.twitter.com/Poz1uMnVEx — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_M1) September 22, 2019

وتابعت مزاعمها:”وأوحى مشهد عربات مكافحة الشغب في بعض الميادين بأن هناك قلقا وإجراءات احترازية تحسبا لخروج غاضبين، استجابة لدعوة وجهها محمد علي، رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، وتلقفتها جماعة الإخوان لاستعادة بريقها المفقود في الشارع.”

ورغم ذلك ودليل على غباء من يدير هذه الحملة الممنهجة لشيطنة احتجاجات المصريين، اعترفت الصحيفة بخروج متظاهرين:”خرج بالفعل العشرات من المصريين في القاهرة وبعض المحافظات مساء الجمعة، ورددوا هتافات منددة بالرئيس السيسي، وهي من المرات النادرة التي يرفع فيها شعار “ارحل يا سيسي”، لكنها لم تجد تجاوبا من المواطنين، رفضا لها أو خوفا من تكرار سيناريو الفوضى الأمنية التي عمت مصر بعد ثورة 25 يناير 2011.”

من جانبه هاجم العقيد الأردني المتقاعد علاء عناسوه الصحيفة الإماراتية قائلا:”يخدعون أنفسهم فقط الصحافة الغربية تناولت المظاهرات وكتبت عنها الكثير

هؤلاء هم #اعلام_العار الذي يصدق نفسه ويكذب الآخرين”

يخدعون أنفسهم فقط

الصحافة الغربية تناولت المظاهرات وكتبت عنها الكثير

هؤلاء هم #اعلام_العار الذي يصدق نفسه ويكذب الآخرين

كلنا نعرف فبركاتهم وتدليسهم على الشعوب المغفلة

الشمس لا تغطى بغربال أخي الكبير أنيس منصور

دعموا #السيسي بالمليارات لإعتقادهم أنه باقي لدعم أجنداتهم

سيسقط👎🏿 — علاء العناسوہ (@anaswahalaa) September 22, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”كلنا نعرف فبركاتهم وتدليسهم على الشعوب المغفلة الشمس لا تغطى بغربال، هم دعموا #السيسي بالمليارات لإعتقادهم أنه باقي لدعم أجنداتهم، لكنه سيسقط”

وفي أول تعليق رسمي من دولة الإمارات على الأحداث التي تشهدها مصر مؤخرا وخروج المصريين للمطالبة برحيل النظام، هاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش المتظاهرين ووصفهم بأنهم “إخوان” يسعون لهدم الدولة.. حسب زعمه.

“قرقاش” وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر دون ما نصه: “حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا”

وتابع محاولا شيطنة المتظاهرين:”منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا”.

تغريدة الوزير الإماراتي تسببت في هجوم عنيف عليه من قبل نشطاء وشخصيات مصرية بارزة.

وكانت مظاهرات عمت عدة مدن مصرية الجمعة، مطالبة برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات.