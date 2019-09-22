Galleryحياتنا

شاهد| مطربة مصرية تمارس الدعارة وتروّج المخدرات وتتورّط مع عصابة تتُاجر بالبشر!

كتب وطن
0

أيدت محكمة مصرية، الأحد، حكم حبس المطربة المصرية ”شيما“ بطلة كليب ”“ وباقي المتهمين 3 سنوات؛ في قضية ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

 

كان فيديو كليب ”عندي ظروف“، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في ، عقب طرحه في الأسواق وعلى يوتيوب، ووصف بالفاضح، واتهمت ”شيما“ بالبحث عن الشهرة من خلال الدعارة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة تورط المطربة شيما و7 فتيات في ممارسة أعمال الدعارة وترويج المخدرات داخل كافيه تعمل به بمنطقة المهندسين بالعجوزة، بإشراف مالك الكافيه وشقيقه، بالتعاون مع 4 شباب آخرين من العاملين بالكافيه.

 

وفي حكمها اليوم، رفضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في ، الاستئناف المقدم من المطربة ”شيما“ و11 فتاة أخرى على حكم حبسهم 3 سنوات، كما قضت بالحبس مددًا تتراوح ما بين سنة لـ3 سنوات لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافيه الذي شهد الواقعة.

 

وألقي القبض على شيما، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ لاتهامها بإثارة الغرائز الجنسية في كليب ”عندي ظروف“، وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، إلا أنها خرجت عقب قضائها نصف المدة في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتورط في جريمة أخرى تتعلق بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالبشر وممارسة أعمال الدعارة وجلب وترويج مخدرات ”هيروين“ والآيس“ و“الكريستال“.

شيما كليب عندي ظروف
التحقيق مع المغنية المصرية شيما بسبب كليب عندي ظروف
قد يعجبك ايضا
حياتنا

سقوط ١٤ امرأة من جنسيات مختلفة جئنَ لممارسة الدعارة في العاصمة العُمانية مسقط

حياتنا

حدث في الإمارات “بلد السعادة”.. تفاصيل صادمة عن 4 رجال وامرأتان مارسوا…

حياتنا

سقوط “23” فتاة ليل في مسقط.. هكذا كُشفت الشبكة وجرى اعتقال كافة أعضائها

تقارير

عماد الدايمي لـ”وطن”: شكري بلعيد كان متحالفا مع بن علي ومحسن مرزوق ابن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.