“شاهد” رغد صدام حسين تنشر فيديو مؤثر جداً لوالدها مع طفلة مبتورة القدم

نشرت نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تسجيلا مرئيا مؤثرا لوادله، خلال زيارته طفلة مصابة ومبتورة القدم في إحدى المستشفيات.

وكتبت “رغد” في تغريدة نشرتها بموقع “تويتر”: “سلامته يمه (..)، رحمك الله يا سيد الرجال”.

وأرفقت “رغد” التغريدة بفيديو، يظهر صدام حسين وهو يمازح الطفلة المصابة خلال زيارته لها، بينما كانت تبكي، ويسألها عن ملابسها ودراستها.

وواسى صدام الطفلة قائلا: “أصابك الخونة، هذا للشرف والوطن”.