سيقام إلى جانبه مسجد وكنيسة.. افتتاح أول معبد يهودي رسمي بالإمارات في 2022

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن العام المقبل سيشهد إنشاء أول معبد يهودي رسمي في الإمارات على أن يكتمل عام 2022.

وقالت صحيفة “ذا ناشيونال” التي تصدر في أبو ظبي، الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه “بيت العائلة الإبراهيمية” في أبو ظبي سيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في عام 2022.

وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير/شباط الماضي في أعقاب زيارة البابا فرنسيس للإمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.

وتعمل الإمارات على نشر صورتها كمركز للتسامح وتقول إنها تدعم الحرية الدينية والتنوع الثقافي. غير أن الحكومة لا تسمح بمعارضة قيادتها وتنتقدها جماعات حقوقية بسبب سجن نشطاء.

ورغم أن المعبد اليهودي سيكون الأول في الإمارات، إلا أن مجموعة صغيرة من الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي لإقامة الشعائر الدينية.

ومن دور العبادة الرسمية الأخرى في البلاد كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي.

وأغلب المقيمين في الإمارات من العاملين الوافدين، وأكبر مجموعة منهم من الهنود. وقالت السفارة الهندية في أبو ظبي إن 2.6 مليون هندي يعيشون في الإمارات، أي حوالي 30 في المئة من مجموع السكان.

ولا تربط الإمارات علاقات دبلوماسية بإسرائيل رغم أن ساسة إسرائيليين زاروا البلاد من قبل للمشاركة في فعاليات دولية.