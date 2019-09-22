ناصر الدويلة
الهدهد

بعد أن قال لهم “أبلعوها”.. ناصر الدويلة مصدوماً من حجم الدمار في بقيق وهذه النصيحة الهامة وجهها لعقلاء السعودية

كتب خاص "وطن"
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عبر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ، عن صدمته من حجم الدمار الذي لحق بعملاق النفط السعودي بعد نشر صور جديدة من داخل الموقع في بقيق أظهرت دمارا هائلا لم يكن يتوقع أنه بهذه الصورة.

وقدم “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) نصيحة هامة للسعودية عقب نشر هذه الصور، مؤكدا أن حجم الدمار في أرامكو يعزز الدعوة للتعقل في ردة الفعل وعدم الانجرار لما تسوق له امريكا من تكوين حلف لحماية الملاحة.

وتابع موضحا:”الامور كانت صعبه للغاية على الاشقاء و لديهم وزير نفط من طراز رجال الدولة المتميزين وكان مؤتمره الصحفي الناجح قد كشف عن كفاءة سياسية نحن في امس الحاجة لها اليوم”

وأشار السياسي الكويتي في تغريدة أخرى إلى أنه لاول مرة في تاريخ تستورد النفط بعد تدمير كبير اصاب معامل النفط في بقيق وخريص.

وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية أعلنت عن بيعها للسعودية 20 مليون برميل لتزويد محطات الوقود بالبنزين والديزل ووقود الطائرات.

هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الاقتصادية أن السعودية طلبت من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ما يصل إلى عشرين مليون برميل من الخام، لتزويد مصافي التكرير المحلية في المملكة.

من جهتها نفت سومو -بحسب مصادر إعلامية عراقية- صحة طلب الرياض تزويدها بالنفط الخام.

وذكرت الصحيفة الأميركية أنه بعد الهجمات على أكبر منشآت النفط في السعودية في 14 من الشهر الجاري، تتواصل المملكة مع المنتجين الأجانب للحصول على النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى، مما يزيد من تدفقاتها التجارية المعتادة لسد الفجوات في إمداداتها، وللحفاظ على سمعتها كمورد موثوق.

وتسببت الهجمات في وقف نحو نصف إنتاج السعودية من النفط الخام، وهو ما أثر على إمدادات النفط العالمية.

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