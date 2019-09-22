الكويتية فجر السعيد تستيقظ من “غيبوبتها” لتسبّ “الجزيرة” بسبب تغطيتها لتظاهرات المصريين !

رغم مرضها والتدهور الخطير الذي طرأ على صحتها منذ حوالي شهرين نتيجة إصابتها بتسمم حاد في الدم أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، استفاقت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد لتهاجم قناة الجزيرة القطرية بسبب تغطيتها لتظاهرات مصر المُطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي.

واتهمت “فجر السعيد” قناة الجزيرة القطرية بترويج “أكاذيب وفبركات واستئجار خون” على حدّ زعمها.

وادّعت أن الجزيرة “تحرّض” على مصر.

أتمنى أن أعرف ماهو الثار البايت بين #الجزيره ومصر 🤔 معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه … ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه… لماذا كل هذا 🙄 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

عندما تنفرد #الجزيره في فيديوات هارب برشلونه محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن #الجزيره غير مقبوله لدى الشعب المصري وفاقده المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا اي حملات برعايتها — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

نموذج من نماذج التحريض الذي لاتكف عنه الجزيره للأسف 👊🏼🥵 https://t.co/eWjmDS4mk9 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

لا موطبيعي ولا خبر عندكم الا عن مصر وچذب بعد ؟!!! في تفجير بالنجف ماسمعتوا عنه 🥵👊🏼👊🏼👊🏼👊🏼👊🏼 نوعوا بأخباركم ترى مكشوفين حدكم 👊🏼 https://t.co/I5hKMmb6Bv — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

#ولكم_ما_مليتوا 🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵 بس بس لي متى هالكره والدفع بإتجاه الفوضى.. 👊🏼👊🏼👊🏼👊🏼 https://t.co/PSXmTIVhuR — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 21, 2019

وغادرت فجر السعيد، إلى فرنسا للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك بناء على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتواصلت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المدن المصرية، في حين دفعت السلطات بتعزيزات أمنية في القاهرة وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وشهدت مدينة السويس مظاهرات حاشدة ردد المتظاهرون خلالها شعارات مناوئة للرئيس.

وأطلقت الشرطة المصرية الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إلى ميدان التظاهر، حيث تركزت المظاهرة في وسط المدينة، وذلك بعد مظاهرات خرجت للغرض نفسه أول أمس.

كما شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمال العاصمة المصرية، ومدينة نجع حمادي في محافظة قنا، وبورسعيد شمالي مصر، السبت، مسيراتٍ مناوئة للرئيس.

وتزامن ذلك مع دعوة جديدة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي لخروج مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل الرئيس.