فجر السعيد تهاجم الجزيرة
فجر السعيد تهاجم الجزيرة
الهدهد

الكويتية فجر السعيد تستيقظ من “غيبوبتها” لتسبّ “الجزيرة” بسبب تغطيتها لتظاهرات المصريين !

كتب وطن
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رغم مرضها والتدهور الخطير الذي طرأ على صحتها منذ حوالي شهرين نتيجة إصابتها بتسمم حاد في الدم أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، استفاقت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد لتهاجم قناة القطرية بسبب تغطيتها لتظاهرات المُطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي.

 

واتهمت “فجر السعيد” قناة الجزيرة القطرية بترويج “أكاذيب وفبركات واستئجار خون” على حدّ زعمها.

 

وادّعت أن الجزيرة “تحرّض” على مصر.

وغادرت فجر السعيد، إلى فرنسا للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك بناء على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

 

وتواصلت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المدن المصرية، في حين دفعت السلطات بتعزيزات أمنية في وشنت حملة اعتقالات واسعة.

 

وشهدت مدينة السويس مظاهرات حاشدة ردد المتظاهرون خلالها شعارات مناوئة للرئيس.

 

وأطلقت الشرطة المصرية الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إلى ميدان التظاهر، حيث تركزت المظاهرة في وسط المدينة، وذلك بعد مظاهرات خرجت للغرض نفسه أول أمس.

 

كما شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمال العاصمة المصرية، ومدينة نجع حمادي في محافظة قنا، وبورسعيد شمالي مصر، السبت، مسيراتٍ مناوئة للرئيس.

 

وتزامن ذلك مع دعوة جديدة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي لخروج مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل الرئيس.

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