الشيخ تميم أوّل زعيم عربي يزور أمير الكويت بعد خروجه من مستشفى بأمريكا: “كل أهل قطر ينشدون عنك ويسلّمون عليك”

زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد أميرَ الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمقر إقامته في نيويورك للاطمئنان على صحته بعد استكمال الفحوصات الطبية الناجحة التي أجراها.

وجرى خلال اللقاء الذي جمعهما استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين.

وأبلغ الأمير تميم، أميرَ الكويت، بتحيات والده الشيخ حمد بن خليفة، ووالدته الشيخة موزا المسند، وكافة القطريين.

وقال الشيخ تميم بن حمد لأمير الكويت خلال اللقاء “كل ماشفت احد من اهل قطر يسأل عليك”.

الشيخ تميم بن حمد لسمو الامير: كل أهل قطر يسلمون عليك 🇰🇼🇶🇦. pic.twitter.com/ioQEcTcUwH — المجلس (@Almajlliss) September 22, 2019









وقبل حوالي أسبوع غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوصات طبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قوله إن “نتائج الفحوصات كانت مطمئنة”.

وكان أمير الكويت قد توجه إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. لكن هذه العلة المفاجئة تسببت في تأجيل اللقاء.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن “الرئيس يتمنى لصديقه، الشفاء العاجل ويتطلع إلى الترحيب بعودته إلى واشنطن بمجرد أن يشعر بالتحسن.”

وانتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصله مع الأمير، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من “عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح” من دون تفاصيل.