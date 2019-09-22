الجيش المصري يشن حملة اعتقالات في صفوف ضباطه بعد تقرير رفعته “دويلة” الإمارات لنظام السيسي

كشف الخبير بالقانون الدولي، الدكتور محمود رفعت، عن حملة اعتقالات شنها الجيش المصري بحق عدد من ضباطه، خلال الساعات الماضية، متهماً الإمارات بالوقوف وراء تلك الحملة بعد تسريب قائمة بأسماء هؤلاء الضباط للنظام المصري.

وقال رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، :” تمت الساعات الماضية اعتقالات لعدد من ضباط #الجيش_المصري ومن المخزي أن بعض الضباط المعتقلين وردت قائمة بأسمائهم من دويلة #الإمارات التي تدير جزء كبير من المشهد المصري “.

تمت الساعات الماضية اعتقالات لعدد من ضباط #الجيش_المصري ومن المخزي أن بعض الضباط المعتقلين وردت قائمة بأسمائهم من دويلة #الإمارات التي تدير جزء كبير من المشهد المصري.



عار صمت #جيش_مصر على هكذا هوان بيد عناصره الفاسدة، فمن يجتمعوا في #ميدان_التحرير عشرة أضعاف تلك الدويلة. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 22, 2019

وأضاف قائلاً :” عار صمت جيش مصر على هكذا هوان بيد عناصره الفاسدة، فمن يجتمعوا في #ميدان_التحرير عشرة أضعاف تلك الدويلة.

وكان حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر أكد أن هناك حالة قلق كبيرة بين قيادات الجيش المصري من انشقاقات محتملة للضباط، وأن المجلس العسكري يمهد لموقف مضاد ضد السيسي قيل اتساع دائرة هذه الانشقاقات.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ـ ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ إن جهاز الأمن في الإمارات والجيش المصري يخشون خروج أي ضابط عسكري بتصوير فيديو ببدلته العسكريه، معلنا” انشقاقه عن الجيش.

وتابع موضحا:”وإذا حصل هذا الأمر سيلعن الجيش مباشرة موقفا” مضادا” ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل توسع دائرة الانشقاق.” حسب زعمه