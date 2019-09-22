ابن سلمان أكثر من يخشى سقوط السيسي.. “شاهد” العربية تعيش في كوكب آخر ولا ترى مظاهرات في مصر!

أكد الإعلام السعودي بنشره أكاذيب عن الوضع المصري ومحاولته إخماد الحراك الثوري الحالي بنشر المزاعم والأكاذيب، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو أكثر من يخشى سقوط السيسي.

قناة “العربية” السعودية التي تدار من داخل الديوان الملكي، نفت وجود أي تظاهرات في مصر واتهمت قناة الجزيرة الفضائية ومواقع قالت إنها “إخوانية” بنقل التظاهرات المصرية الفرحة بمباراة الأهلي والزمالك، وإظهارها على أنها تظاهرات غاضبة من رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي.

القناة السعودية في تقرير لها تغريدات لـ”الجزيرة”، ومذيعها أحمد منصور، وشبكة “رصد” الإخبارية، وحسابات أخرى قالت إنها محسوبة على “الإخوان”، وتحاول إظهار الأمر بأنه “استرداد المصريين لحق التظاهر”.

وقالت إن المواقع المحسوبة على قطر وتركيا تقوم بترويج هاشتاغات تدعو الشباب المصري للتظاهر في ميدان التحرير.

تقرير “العربية” الكاذب تسبب في هجوم عنيف عليها من قبل النشطاء خاصة المصريين، الذين طالب معظمهم القناة بالابتعاد عن الشأن المصري وترك الشعب يحدد مصيره.

ما تشغلوش بالكم بمصر وياريت تركزو فى المراقبة بالنظر لاجواء المملكة اسراب العصافير بتمر فى لحظة — yahya bo maryam (@YahiaBomaryam) September 22, 2019

ياكاتب هذا المقال.. الا تخجل من نفسك ومن شهادتك.. هذا ان كان عندك حياء… سنوات ضوئية من اجل شفافية الصحافة وحرية القلم — hakikateller (@HAKIKAteller) September 22, 2019

بينما وصف آخرون قناة “العربية” بأنها “ريموت” في يد الإمارات تحركها كيف تشاء.

العربيه ريموت في يد الامارات مستعبدنها تقلبها كيف ماتبغى افضل ماتنشري اخبار عن شعوب العالم اذا انتي مو قد المصداقيه

تابعي الازياء والاعلانات التجاريه ابرك لك — الكل يبكي ع الوطن 🇾🇪ولا أحديزرع في رصيفه ورده (@jOUu3FY9C6FqKqi) September 22, 2019

وبعد أن تجاهلت الصحف المصرية اليومية المظاهرات المستمرة منذ يومين والمطالبة برحيل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، عادت اليوم الأحد لتهاجمها وتؤكد فشل الداعين لها في دفع المصريين نحو الفوضى والخراب.

وباستثناء صحيفة المصري اليوم المستقلة فقد حرصت كل الصحف الصادرة اليوم الأحد على نفي وجود أي حراك بالشارع، وأكدت أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات من فيديوهات لمظاهرات واحتجاجات في مدن مختلفة كان تضليلا وفبركة.

ورغم اتفاق تلك الصحف في تأكيد المضامين ذاتها، فقد تناولته كل صحيفة بشكل أو مساحة أو قالب مختلف، ففي حين صدرت صحيفة الأخبار شبه الحكومية بعنوان عريض عن فشل ما وصفته بشائعات السوشيال ميديا في إثارة المصريين، فضلت نظيرتها الجمهورية إبراز مقال رئيس تحريرها عبد الرازق توفيق في مساحة كبيرة بالصفحة الأولى حول الموضوع نفسه.

وعلى النحو ذاته، سارت صحيفة الأهرام أكبر مؤسسة صحفية شبه حكومية في البلاد، حيث ركزت على ما اعتبرته فشلا لـ”حديث الفبركة” في اختطاف الشارع المصري، بيد أنها نشرته في صدر صفحتها الثالثة.