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“شاهد” هتاف “ارحل” يهز مقر إقامة السيسي بنيويورك وحالة ارتباك كبير داخل أجهزة مصر السيادية

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لعدد من المتظاهرين أمام مقر إقامة رئيس النظام المصري عبدالفتاح في ، يهتفون ضده وينددون بسياسته تزامنا مع التظاهرات التي أشعلت أمس، الجمعة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع العشرات أمام مقر إقامة رئيس الانقلاب في نيويورك، ورددوا هتافات تدعو لرحيله ومحاسبته على رأسها هتاف “” الذي تصدر هتافات تظاهرات الأمس بمصر.

وكان  الفنان ورجل الأعمال محمد علي، وجه  دعوات للمصريين المقيمين في أمريكا للتظاهر في نيويورك الأحد، ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصفه بـ”المخلوع”.

وقال في تغريدة على حساب منسوب له في تويتر: “أدعو المقيمين في أمريكا لمظاهرة ضخمة اليوم تليق بالحدث في نيويورك، لقد جاءكم المخلوع لحضور فعاليات الأمم المتحدة، أخبروه أمام العالم أنه لم يعد يمثل مصر”.

ووصل السيسي إلى نيويورك الجمعة، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، التي تنطلق فعاليات جلساتها الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمته أمام الجمعية العامة يوم 25 سبتمبر الجاري، ويطرح فيها ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية، بحسب وسائل إعلام المحلية.

وكانت مظاهرات عمت عدة مدن مصرية الجمعة، مطالبة برحيل السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات.

وتحدث محللون عن حالة ارتباك كبيرة داخل أجهزة الدولة السيادية وسط ضبابية كبيرة للمشهد.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري الجمعة، خرجت التظاهرات في محافظات: ، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والغربية، والشرقية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد رأس النظام المصري، وطالبوا بإسقاطه، فيما تصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر.

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