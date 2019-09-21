“شاهد” هتاف “ارحل” يهز مقر إقامة السيسي بنيويورك وحالة ارتباك كبير داخل أجهزة مصر السيادية

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لعدد من المتظاهرين أمام مقر إقامة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك، يهتفون ضده وينددون بسياسته تزامنا مع التظاهرات التي أشعلت مصر أمس، الجمعة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع العشرات أمام مقر إقامة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في نيويورك، ورددوا هتافات تدعو لرحيله ومحاسبته على رأسها هتاف “ارحل” الذي تصدر هتافات تظاهرات الأمس بمصر.

"ارحل – ارحل" أول فيديو من نيويورك، أمام مقر إقامة الجنرال المهزأ صاحب الصور الممزقة والمحروقة أمس في شوارع مصر، المنادي عليه ب بلحة.#ميدان_التحرير #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/iMTTFkfo6d — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 21, 2019

وكان الفنان ورجل الأعمال محمد علي، وجه دعوات للمصريين المقيمين في أمريكا للتظاهر في نيويورك الأحد، ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصفه بـ”المخلوع”.

وقال في تغريدة على حساب منسوب له في تويتر: “أدعو المقيمين في أمريكا لمظاهرة ضخمة اليوم تليق بالحدث في نيويورك، لقد جاءكم المخلوع لحضور فعاليات الأمم المتحدة، أخبروه أمام العالم أنه لم يعد يمثل مصر”.

ووصل السيسي إلى نيويورك الجمعة، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، التي تنطلق فعاليات جلساتها الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمته أمام الجمعية العامة يوم 25 سبتمبر الجاري، ويطرح فيها ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية، بحسب وسائل إعلام المحلية.

وكانت مظاهرات عمت عدة مدن مصرية الجمعة، مطالبة برحيل السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات.

وتحدث محللون عن حالة ارتباك كبيرة داخل أجهزة الدولة السيادية وسط ضبابية كبيرة للمشهد.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري الجمعة، خرجت التظاهرات في محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والغربية، والشرقية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد رأس النظام المصري، وطالبوا بإسقاطه، فيما تصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر.