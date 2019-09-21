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تطورات خطيرة.. مقرب من سامي عنان يتلقى تكليفات هامة من قيادات بالجيش: حان الوقت

كتب خاص "وطن"
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في تطور خطير عقب المظاهرات التي هزت أمس مطالبة برحيل عبدالفتاح ، أعلنت ما تسمى “جبهة ضباط مصر”، القريبة من رئيس أركان الجيش السابق المعتقل في سجون النظام العسكري الحاكم الفريق ، اليوم السبت، عن تعيين متحدث رسمي باسمها.

وقالت الجبهة في صفحة باسمها عبر موقع “فيسبوك”، إن الدكتور محمود رفعت هو المتحدث الإعلامي المدني باسم الفريق سامي عنان، ويمكن للجميع التواصل معه.

#تعلن جبهة ضباط مصر بأن الدكتور محمود رفعت هو المتحدث الإعلامي المدني باسم الفريق سامي عنان. ويمكنكم التواصل معه

Posted by ‎جبهة ضباط مصر‎ on Friday, September 20, 2019

من جانبه أكد الدكتور محمود رفعت المتحدث السابق باسم حملة الفريق عنان، عبر صفحته الموثقة في “تويتر”، صحة المعلومة، مبينا أنه سيعلن لاحقا أسماء من دعاهم بـ”شرفاء الجيش المصري”.

وكتب كاشفا عن تكليفات هامة تلقاها من الداخل: “بسم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تلقيت باعتزاز اتصالات أعتبرها تكليفا من قادة بالجيش المصري يعربون فيها عن انحيازهم التام لشعب مصر وتوافقهم على التخلص ممن باع أرض مصر ونيلها وينكل بشعبها، ويشرفني وضع نفسي رهن إشارة مصر، والله الموفق”.

يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع مظاهرات عارمة في ميادين رئيسية بالقاهرة وعدة مدن مصرية بمحافظات مصر المختلفة، أمس الجمعة، ضد رئيس سلطة الانقلاب .

وردد المتظاهرون هتافات منددة برأس النظام وممارساته، وأحرقوا صور السيسي بالميادين، وأسقطوا بعض اللافتات التي تحمل صوره في بعض المدن، وطالبوا برحيله.

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