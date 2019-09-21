بدا مرتبكا ومهزوزا.. “شاهد” الظهور الأول لـ عبدالفتاح السيسي في نيويورك عقب مظاهرات زلزلت مصر

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى نيويورك فى وقت سابق من اليوم، للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.

ونشر “راضي” عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، صورا من استقبال السيسي في المطار من جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية هناك، حيث بدا مرتبكا جدا ومهزوزا بحسب النشطاء.

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في… Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Saturday, September 21, 2019

وذكر راضى عبر «فيس بوك»: «أنه من المقرر أن يلقي الرئيس بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر ارفع محفل سياسيي عالمي، حيث يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكذلك قضايا القارة الافريقية في ضوء قيادة السيد الرئيس للعمل الافريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات علي المستوي الوطني».

كذلك من المقرر أن يعقد لقاءات مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات علي هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك.

ووسط هدوء في مصر وانتشار أمني كبير بعد الاحتجاج ضده بميدان التحرير (وسط القاهرة)، وصل السيسي صباح السبت بالتوقيت المحلي إلى نيويورك.

وتستغرق الزيارة عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، نظم العديد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة عقب وصول السيسي وقفة تأييد وترحيب له، مقابل وقفة مناهضة له، نقلتها قنوات معارضة وناشطون بمنصات التواصل.

من جهة أخرى، تصدر وسم معارض باسم ميدان التحرير، قائمة الأعلى تداولا على تويتر، اليوم السبت، بجانب صورة نقلها مغردون تظهر إسقاط لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء احتجاج شمالي البلاد.

وتصدر الوسم المعارض بأكثر من مليون تغريدة ومشاركة تشمل عبارات مناهضة للسيسي في أغلبها، بينما حل وسم “معاك يا سيسي” المرتبة الرابعة بـ6873 تغريدة.

وقالت مصادر حقوقية إنه جرى اعتقال 102 من المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة قرب ميداني التحرير ورمسيس بوسط القاهرة، في حين لم يسقط قتلى بالمظاهرات.