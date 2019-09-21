“الحل في مسقط واللّطم بعواصم دفعت مرتزقة لمهاجمة عُمان”.. مغرّد شهير يعلّق على لقاء “بن علوي – ظريف”

عقّب حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر” على لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظيره العُمانيّ يوسف بن علوي على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال “الشاهين” في تغريدة له بــِ”تويتر”: “تعقيبا على خبر الأمس حول لقاء #سلاح_السلام_الشامل بنظيره الإيراني ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،،، الكرة الان في ملعب الكبار و #الحل_في_مسقط واللطم في عدة عواصم دفعت بمرتزقتها في تويتر لتوجيه شتائم خالية من المعلومات و سباب خال من الحقائق”.
تعقيبا على خبر الأمس حول لقاء #سلاح_السلام_الشامل بنظيره الإيراني ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،،،— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 22, 2019
الكرة الان في ملعب الكبار و #الحل_في_مسقط
واللطم في عدة عواصم دفعت بمرتزقتها في تويتر لتوجيه شتائم خالية من المعلومات و سباب خال من الحقائق
🦅🇴🇲🦅 https://t.co/dEb6ylKk2l
وبحث ظريف وبن علوي، السبت، في نيويورك، العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر ان يعقد اجتماع وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1 يوم الاربعاء القادم في نيويورك، لبحث آخر المستجدات بشأن الاتفاق النووي.
#صباح_الخير .. 📸هكذا استقبل وزير الخارجيّة الإيراني #محمد_جوّاد_ظريف نظيره العُماني #يوسف_بن_علوي والوفد المرافق له 🇮🇷🇴🇲— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 22, 2019
تأكدوا أنّ #الحل_في_مسقط😉 pic.twitter.com/eYfiWoDv1Y