“الحل في مسقط واللّطم بعواصم دفعت مرتزقة لمهاجمة عُمان”.. مغرّد شهير يعلّق على لقاء “بن علوي – ظريف”

عقّب حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر” على لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظيره العُمانيّ يوسف بن علوي على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال “الشاهين” في تغريدة له بــِ”تويتر”: “تعقيبا على خبر الأمس حول لقاء #سلاح_السلام_الشامل بنظيره الإيراني ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،،، الكرة الان في ملعب الكبار و #الحل_في_مسقط واللطم في عدة عواصم دفعت بمرتزقتها في تويتر لتوجيه شتائم خالية من المعلومات و سباب خال من الحقائق”.

تعقيبا على خبر الأمس حول لقاء #سلاح_السلام_الشامل بنظيره الإيراني ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،،،

الكرة الان في ملعب الكبار و #الحل_في_مسقط

واللطم في عدة عواصم دفعت بمرتزقتها في تويتر لتوجيه شتائم خالية من المعلومات و سباب خال من الحقائق

🦅🇴🇲🦅 https://t.co/dEb6ylKk2l — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 22, 2019



وبحث ظريف وبن علوي، السبت، في نيويورك، العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ان يعقد اجتماع وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1 يوم الاربعاء القادم في نيويورك، لبحث آخر المستجدات بشأن الاتفاق النووي.