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“الحل في مسقط واللّطم بعواصم دفعت مرتزقة لمهاجمة عُمان”.. مغرّد شهير يعلّق على لقاء “بن علوي – ظريف”

كتب وطن
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عقّب حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر” على لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره العُمانيّ على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

 

وقال “الشاهين” في تغريدة له بــِ”تويتر”: “تعقيبا على خبر الأمس حول لقاء #سلاح_السلام_الشامل بنظيره الإيراني ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،،، الكرة الان في ملعب الكبار و #الحل_في_مسقط واللطم في عدة عواصم دفعت بمرتزقتها في تويتر لتوجيه شتائم خالية من المعلومات و سباب خال من الحقائق”.


وبحث ظريف وبن علوي، السبت، في نيويورك، العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

ومن المقرر ان يعقد اجتماع وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1 يوم الاربعاء القادم في نيويورك، لبحث آخر المستجدات بشأن الاتفاق النووي.

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