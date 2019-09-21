الإمارات تعلق رسميا على تظاهرات المصريين ضد السيسي وتهاجم المتظاهرين: “إخوان”

في أول تعليق رسمي من دولة الإمارات على الأحداث التي تشهدها مصر مؤخرا وخروج المصريين للمطالبة برحيل النظام، هاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش المتظاهرين ووصفهم بأنهم “إخوان” يسعون لهدم الدولة.. حسب زعمه.

“قرقاش” وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر دون ما نصه: “حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا”

حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 21, 2019

وتابع محاولا شيطنة المتظاهرين:”منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا”.

تغريدة الوزير الإماراتي تسببت في هجوم عنيف عليه من قبل نشطاء وشخصيات مصرية بارزة.

من جانبه رد عليه الإعلامي والناشط المصري المعروف عبدالله الشريف قائلا:”وانت مال والدتك، ولا علشان المليارات اللي دفعها بن زايد؟”

وانت مال والدتك، ولا علشان المليارات اللي دفعها بن زايد؟ ١٥ شارع مايكل ابو عفاف منهاتن نيويورك ، ده عنوان السيسي روحوا خدوهم منه — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 21, 2019

وتابع ساخرا من قرقاش:”١٥ شارع مايكل ابو عفاف منهاتن نيويورك ، ده عنوان السيسي روحوا خدوهم منه”

وقال الإعلامي المصري ومقدم البرنامج الساخر “جو شو”، يوسف حسين مهاجما قرقاش: “غلمان السياسة أمثالك في عصر السوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني بيكونوا أضحوكة والله”.

غلمان السياسة أمثالك في عصر السوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني بيكونوا أضحوكة والله😂 ..

أبشرك يا بتاع إنت إن المصريين هيحرروا بلدهم من اللي اختطفها وجوّع شعبها ،،

وأبشرك ايضاً إن مشروعكم في مصر سينهار تحت أقدام شعبها ، كما سيفعل أحرار ليبيا واليمن ،،

الغد لنا 💪.. https://t.co/JI53ZvpKHF — Joe (@youssef_hussen) September 21, 2019

وتابع في تغريدة على حسابه بتويتر: “أبشرك يا بتاع انت إن المصريين هيحرروا بلدهم من اللي اختطفها وجوّع شعبها، وأبشرك أيضاً بأن مشروعكم في مصر سينهار تحت أقدام شعبها، كما سيفعل أحرار ليبيا واليمن. الغد لنا”.

من جهته، قال محمود رفعت المتحدث باسم “جبهة ضباط مصر”، إن حديث “وزير الإمارات بهذا المنحى هو إهانة لشعب مصر لن تغفرها له ولدويلته جموع المصريين ولا جيش مصر المختطف من عصابة تدعمها أبوظبي”.

انطلاق وزير الإمارات بهذا المنحى هو إهانة لشعب #مصر لن تغفرها له ولدويلته جموع المصريين ولا #جيش_مصر المختطف اليوم من عصابة تدعمها أبوظبي.

عمدت الإمارات لهدم الدولة المصرية عبر عصابتها التي تحكم مصر كما فعلت في ليبيا واليمن وغيرهم.. لكن #ميدان_التحرير سيقول كلمته وسيحميه الجيش. https://t.co/fM21G1df4l — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 21, 2019

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر: “عمدت الإمارات لهدم الدولة المصرية عبر عصابتها التي تحكم مصر كما فعلت في ليبيا واليمن وغيرهما، لكن ميدان التحرير سيقول كلمته وسيحميه الجيش”.

وكانت مظاهرات عمت عدة مدن مصرية الجمعة، مطالبة برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات.