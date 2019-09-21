إعلامي عُماني معروف: 3 أسباب قد تؤدي لثورة جديدة في مصر .. وهذه أُمنيته

قال الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي إنّ هناك ثلاثة أسباب قد تؤدي إلى حدوث ثورة جديدة في مصر.

وشهدت مصر، عصر السبت، هدوءا حذرا، مع تشديدات أمنية كبيرة بميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، الذي شهد مظاهرات، الجمعة، في احتجاج نادر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح “الكاسبي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر”: ” هناك ثلاثة أسباب في إعتقادي قد تؤدي إلى حدوث ثورة في مصر: ١- الفشل من قبل النخبة في إيجاد خارطة طريق لتحقيق أهداف ثورة ٢٥ يناير حيث أنها زرعت بذور الثورة وجعلت الجيش يقطف الثمار.٢- محاولة الجيش الجادة الحفاظ على شرعيته التاريخية من خلال الوصول لسدة الحكم. ٣- الأموال الخارجية”.

هناك ثلاثة أسباب في إعتقادي قد تؤدي إلى حدوث ثورة في مصر

١- الفشل من قبل النخبة في إيجاد خارطة طريق لتحقيق أهداف ثورة ٢٥ يناير حيث أنها زرعت بذور الثورة وجعلت الجيش يقطف الثمار

٢- محاولة الجيش الجادة الحفاظ على شرعيته التاريخية من خلال الوصول لسدة الحكم

٣- الأموال الخارجية. — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) September 21, 2019

وقال الإعلامي العُماني في تغريدة ثانية: “أمنيتي ألا يصدق قول نعوم تشومسكي عندما صرح لصحيفة دل ماغازين فقال (مصر داخلة في أكثر مراحل تاريخها ظلامية). حفظ الله أرض الكنانة”.

أمنيتي ألا يصدق قول #نعوم_تشومسكي عندما صرح لصحيفة دل ماغازين فقال ( مصر داخلة في أكثر مراحل تاريخها ظلامية )

حفظ الله أرض الكنانة — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) September 21, 2019

وأمس الجمعة، خرجت مظاهرات عدة في محافظات الإسكندرية والسويس والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط ومطروح وبني سويف، فضلا عن ميدان التحرير، أيقونة ثورة 25 يناير.

واليوم السبت، تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليوم الثاني على التوالي، حيث انطلقت مظاهرة محدودة ظهر اليوم في مدينة بورسعيد (شمال)، في حين تحول ميدان الأربعين بمحافظة السويس لثكنة عسكرية تحسبا لأي مظاهرات.

وردد المتظاهرون -أثناء مرورهم بشارع الثلاثيني (أحد الشوارع الرئيسية ببورسعيد)- هتافات مناوئة للرئيس السيسي منها “ارحل ياسيسي.. ارحل يعني امشي”.

وتأتي تلك المظاهرات استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي الذي عمل مقاولا مع الجيش المصري سنوات عدة، قبل أن يبدأ أخيرا في بث فيديوهات تكشف فساد الرئيس السيسي وزوجته وعدد من قادة الجيش، فضلا عن إهدار المال العام في تشييد قصور رئاسية لا طائل منها.