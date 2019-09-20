“شاهد” الأمير علي بن الحسين يحرق قلوب “دول الحصار” بصورة قطريّة بامتياز

نشر الأمير الأردني علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب اسيا لكرة القدم، صورة جمعته بسفير دولة قطر الجديد في عمّان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وكتب الأمير الأردني على الصورة: ” مع اخي الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، السفير القطري الجديد في الاردن”.

مع اخي الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، السفير القطري الجديد في الاردن pic.twitter.com/76G7tCTTwo — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) September 19, 2019

ومؤخراً، تبادلت قطر والأردن السفراء بينهما بعد عامين على قرار عمّان خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة في يونيو/حزيران 2017 على خلفية الأزمة الخليجية.

ويرى مراقبون أن تتوج عودة العلاقات القطرية – الأردنية بزيارة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعمّان.