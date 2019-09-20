دعارة
دعارة
حياتنا

سقوط ١٤ امرأة من جنسيات مختلفة جئنَ لممارسة الدعارة في العاصمة العُمانية مسقط

كتب وطن
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أعلنت شرطة عمان السلطانية ضبط ١٤ امرأة من جنسيات مختلفة في محافظة مسقط بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة.

 

وذكرت الشرطة في تغريدةٍ لها عبر “” أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهن.

في سياقٍ آخر، نفذت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية بإسناد من وحدة شرطة المهام الخاصة بإبراء عملية ضبط لعدد ١٥ وافداً لمخالفتهم قانوني العمل وإقامة الأجانب في نطاق مركز بدية.

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