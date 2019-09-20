سقوط ١٤ امرأة من جنسيات مختلفة جئنَ لممارسة الدعارة في العاصمة العُمانية مسقط

أعلنت شرطة عمان السلطانية ضبط ١٤ امرأة من جنسيات مختلفة في محافظة مسقط بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة.

وذكرت الشرطة في تغريدةٍ لها عبر “تويتر” أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهن.

قيادة شرطة محافظة مسقط تضبط عدد ١٤ امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهن. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 20, 2019

في سياقٍ آخر، نفذت قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية بإسناد من وحدة شرطة المهام الخاصة بإبراء عملية ضبط لعدد ١٥ وافداً لمخالفتهم قانوني العمل وإقامة الأجانب في نطاق مركز بدية.