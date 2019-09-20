بعد فضيحة الحسابات الإماراتية والسعودية .. حملة تُطالب “تويتر” بتغيير مكتبها في دبي

بعد فضيحة الحسابات السعودية والإماراتية الجديدة التي أغلقها موقع “تويتر” الجمعة؛ لنشرها أخباراً كاذبة ضد قطر واليمن وإيران، طالب مغرّدون شركة “تويتر” بتغيير مكتبها في دبي الى دولةٍ أخرى.

ورآى مغرّدون أنه يتوجب على “تويتر” للحفاظ على ما تبقى من المصداقية والمهنية والسمعة العالمية لها أن تغلق مكتبها في دبي بعد الفضيحة.

ودشّن مغرّدون هاشتاغ #تغيير_مكتب_تويتر_بدبي لذلك، مؤكدين أن الإمارات استغلت المكتب لمصالحها السياسية، وتركت الذباب الالكتروني يهاجم ويسيء كما يحلو له، بينما تواطأ موظفو المكتب مع هذه الأعمال ما أفقدها المصداقية.

#تغيير_مكتب_تويتر_بدبي



مطلب مُحق، لأن هذه الدولة لا تقيم وزنا لحرية الإعلام وتتدخل في قرارات المؤسسات التي تتخذها مقرا إقليميا..

يا تويتر لا تعمينكم التسهيلات التي تمنحها الإمارات، انتقلوا إلى أي دولة تحترم حرية الرأي في المنطقة pic.twitter.com/htl3Kac25S — AL-BHR AL-OSEMI (TMEM ) (@w135_k) September 20, 2019

إلى ادارة @Twitter مع التحية لايخفى عليكم الحسابات التي تم اغلاقها تستهدف #قطر وعموم امن المجتمع الدولي وقد كانت خلال الفترة الماضية تثير الموقع بالتغريدات المحرضه لذا وجب عليكم الحرص على الامن والاستقرار العالمي

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وان يكون موقعكم داعم للسلام#تغيير_مكتب_تويتر_بدبي@QatarALwakrh pic.twitter.com/EC4rRb3eCN — كويتي عتيج 🇰🇼 (@kuwaiitiq8) September 20, 2019

رساله موجهه لإدارة #تويتر مع التحيه

لقد زاد التنمر الالكتروني في النسخة العربيه بسبب استغلال مكتبكم والذي يُدار لمصالح واطماع دول في المنطقة ،، وتم استغلاله للتهديد والتشهير وغيرها من الأمور الغير اخلاقيه والتي أصبحت لا تُطاق فلذلك #تغيير_مكتب_تويتر_بدبي مطلب عربي @Twitter pic.twitter.com/dQiNHQBFGI — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) September 20, 2019

مكتب تويتر في دبي كان أحد أسباب تأجيج الأزمة الخليجية والتحريض والعنصرية

ما تم كشفه اليوم دليل واعتراف من إدارة تويتر بهذه الأفعال

بعدم إغلاق الحسابات وشن الحملات عبر تطبيقات وبرامج



ماهو عمل مكتب دبي ؟! #تغيير_مكتب_تويتر_بدبي @TwitterMENA @jack — جاسم سلمان (@jassimsalman) September 20, 2019

من أراضينا تدار جميع الحسابات التي تعمل على دعم الجماعات الارهابية المتخصصة في قتل الأبرياء و زعزعة أمن واستقرار المنطقة لذلك يجب

👇🏻👇🏻👇🏻#تغيير_مكتب_تويتر_بدبي pic.twitter.com/4nK1QvoMBS — فهد الكعبي (@F__kaabi) September 20, 2019

الإدارة التي لا تستطيع أن تغلق حساب شاتم الأعراض حمد المزروعي فاقدة للأهلية والمصداقية . #تغيير_مكتب_تويتر_بدبي — عبدالله الدوسري🇰🇼 (@albajran) September 20, 2019

وأغلق موقع “تويتر” 4258 حسابا إماراتيا مختصا بالملفين القطري واليمني.

وقال موقع “تويتر” اليوم الجمعة إن هذه الحسابات تعمل حصريا من الإمارات، وتستخدم أسماء وهمية وتغريدات معظمها حول قطر واليمن. ولم يذكر اسم كيان معين يقف وراء تلك العملية.

كما أعلن الموقع عن تعليق حساب المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني المتهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر أن هناك 6 حسابات أخرى مرتبطة بالحكومة السعودية كانت تقدم نفسها كمنافذ صحفية مستقلة “بينما تغرد الروايات المؤيدة للحكومة السعودية”.

كما أزال “تويتر” 267 حسابا تعود لجهات في الإمارات العربية المتحدة ومصر كانت تنشر “معلومات متعددة الأوجه” تستهدف قطر وإيران.

وقالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تدار من قبل شركة خاصة تدعى “DotDev”، التي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها “شركة برامج مخصصة مقرها في أبو ظبي”.

كما أن “DotDev” لها فرع بمصر يقع مقره في الجيزة خارج القاهرة.