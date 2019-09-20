إعلامي سعودي يسيء بألفاظ قذرة لكاتب عُماني معروف ويهرب من المواجهة بعد جلد المغرّدين له

بألفاظٍ تعكس أخلاقه والبيئة التي نشأ فيها، أساء إعلامي سعودي يدعى “عقيل العقيل” للكاتب العُماني الشهير د.زكريا المحرمي.

غير أنّ الكاتب العُماني ردّ عليه بأخلاقٍ العُمانيين المشهود لهم قائلاً: ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك]… الله يسامحك أيها الصحفي ويعين الإعلام على التربية التي تربيتها!!”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك"… الله يسامحك أيها الصحفي ويعين الإعلام على التربية التي تربيتها!! pic.twitter.com/FZglr4AZO9 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) September 20, 2019

وبعد جلد المغردين له، اقدمَ الإعلامي السعودي على تحويل حسابه إلى “خاص” بحيث لا يتمكن أحد من مشاهدة تغريداته، وغيّر صورته الشخصية.

وعبّر مغرّدون عن تضامنهم مع الكاتب “المحرمي” في وجه إساءة الإعلامي السعودي.

وقال المغرّد الشهير “الشاهين” موجها حديثه لـ”العقيل”: ” هذا كلامك وانت مذيع!!لا بأس يا عقيل فهذه أخلاقكم وتربية اهلكم ونمط بيئتكم.اما العماني فقد حط في نيويورك بالسفينة (سلطانة) قبل أن تحطوا لتفجروا برجي التجارة بـ150 عام. وعاد من تسميه زبالاً لبلده مكرماً فملأت القمامة عقولكم وقلوبكم وافواهكم أعلم حجمك وتذكر مصطلح (war on terror)”.

واستهجن “فارس عمان” محاولة الاعلامي السعودي التقليل من قدر العُمانيين قائلاً: “أول مرة اعرف ان [ياعماني] تعتبر شتيمه. هل يعني ان العماني لاقدر له ولاقيمة؟.هويتنا العمانية نعتز بها ونفاخر بها، وللعلم الزبال يسمى عامل النظافة، وشتان بين عامل النظافة وعامل الوساخه. أنا افتخر ان اكون زبال وعماني. ليس بغريب على أحفاد ابوجهل فقد شتموا الرسول”.

أول مرة اعرف ان "ياعماني" تعتبر شتيمه



هل يعني ان العماني لاقدر له ولاقيمة



هويتنا العمانية نعتز بها ونفاخربها



وللعلم " الزبال يسمى عامل النظافة "



وشتان بين عامل النظافة وعامل الوساخه@3qeel_alaqeel

أناافتخر ان اكون زبال وعماني



ليس بغريب على أحفاد ابوجهل فقد شتموا الرسول — فارس عمان 🇴🇲⁩ (@issaalqami) September 20, 2019

أما “الأسطورة” فقال: ” يبدو انك يا عقيل لا زلت تعيش في وحل القذاره رغم انك اعلامي ومذيع. اعتقد انك كل يوم تغسل عقلك بأكياس الزباله جانب منزلك حتى يصدر منك هذه القذاره وتتهجم على غيرك بأسلوب اقل ما نقول عنه واطي .هل يرضي وزارة الاعلام السعودية؟ وأن يكون عند السعوديه ان هذا المدعو؟”.