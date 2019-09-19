كاتب إماراتي “جلطه” بيان عُمان عن هجوم أرامكو فخرج يسب السلطنة ويتطاول عليها.. “الشاهين” مسح به الأرض

هاجم الكاتب الإماراتي المعروف حسن بن ثالث، بيان سلطنة عمان الذي صدر مساء، الاثنين، حول الهجوم الذي تعرّضت له شركة أرامكو السعودية السبت الماضي، لينضم لجوقة الكتاب السعوديين الذين أصابهم بيان السلطنة بـ”جلطة”.

وقال “بن ثالث” في تغريدةٍ بــ”تويتر” رصدتها “وطن” مهاجما البيان:”البيان العماني حول استهداف أرامكو مخجل جداً جداً”

البيان العماني حول استهداف أرامكو مخجل جداً جداً .. الإيرانيين بأنفسهم سيخجلون لو كتبوا هكذا بيان!! ما دخل المبعوث الأممي لليمن بالعمل الإرهابي على أرامكو ؟؟ pic.twitter.com/F8z8cPnilg — بن ثالث (@iBinThaleth) September 18, 2019

وتابع ساخرا ومتطاولا على القيادة العُمانية:”الإيرانيين بأنفسهم سيخجلون لو كتبوا هكذا بيان!! ما دخل المبعوث الأممي لليمن بالعمل الإرهابي على أرامكو ؟؟”، حسب نصّ تغريدته.

وتابع طعنه بسياسات السلطنة وقيادتها بزعمه في تغريدة أخرى أن البيان العماني حول استهداف أرامكو يقول بطريقة غير مباشرة “توقفوا عن استهداف الحوثيين وإلا تحملوا ما تجنيه ايديكم” حسب زعمه.

البيان العماني حول استهداف أرامكو يقول بطريقة غير مباشرة .. "توقفوا عن استهداف الحوثيين وإلا تحملوا ما تجنيه ايديكم" — بن ثالث (@iBinThaleth) September 18, 2019

من جانبه تصدى حساب “الشاهين” العُماني الشهير على تويتر، لهجوم الكاتب الإماراتي وطعنه بالقيادة العُمانية وتطاوله على الشعب العُماني بدفق الاتهامات جزافا.

وقال “الشاهين” في تغريدة له رصدتها (وطن):”كنت أحث المتابعين اليوم على التأني في التعامل مع الردود المسيئة للسلطنة وسيادتها، ونسيت أن أبين لهم أن ذلك يشمل فقط الدول ذات السيادة والتي لها نصيبها من التاريخ.”

كنت أحث المتابعين اليوم على التأني في التعامل مع الردود المسيئة للسلطنة وسيادتها. ونسيت أن أبين لهم أن ذلك يشمل فقط الدول ذات السيادة والتي لها نصيبها من التاريخ. أما التوابع والملاحق والذيول والمرفقات فينطبق عليهم أيها المتابعين الكرام المثل ( لا تشتري الـ*** الا والعصا معه) https://t.co/V2vFcVJT12 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 19, 2019

وتابع ساخرا من الكاتب الإماراتي ودولته الهشة:”أما التوابع والملاحق والذيول والمرفقات فينطبق عليهم أيها المتابعين الكرام المثل ( لا تشتري الـ*** الا والعصا معه)”

وأوضح الشاهين في رد ناري أن انتقاد البيان العماني إن كان في موضع النقد وحاشاه، أو السخرية منه وهو من علمكم الثبات في المواقف، أو الانتقاص من شأنه وهو بعد كمال المولى عز وجل يعلم دبلوماسيي العالم النطق ومخارج الحروف، لا نرضاه من الأوائل ولا أبنائهم، وحتما لا يهبط لمستوى النقد من أبناء الثوالث ومن يليهم.

انتقاد البيان العماني أن كان في موضع النقد وحاشاه. أو السخرية منه وهو من علمكم الثبات في المواقف. أو الانتقاص من شأنه وهو بعد كمال المولى عز وجل يعلم دبلوماسيي العالم النطق ومخارج الحروف،،،لا نرضاه من الأوائل ولا أبنائهم. وحتما لا يهبط لمستوى النقد من أبناء الثوالث ومن يليهم — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 19, 2019

وخاطب الكاتب الإماراتي وأحرجه قائلا:”كان حريا بك أن تشعر بالخجل من تهريبكم للطائرات المسيرة لليمن، من تزويدكم للحوثيين بالمواقع الميدانية لعربات رادارات الباتريوت في الميدان، من تهريبكم للنفط الإيراني، من خلايا التجسس، أو على الأقل من بياناتكم المهزوزة وتصريحاتكم الركيكة وتغريدات ممثلي حكومتكم المضحكة بكل مناسبة”

كان حريا بك أن تشعر بالخجل من تهريبكم للطائرات المسيرة لليمن. من تزويدكم للحوثيين بالمواقع الميدانية لعربات رادارات الباتريوت في الميدان. من تهريبكم للنفط الإيراني. من خلايا التجسس. أو على الأقل من بياناتكم المهزوزة وتصريحاتكم الركيكة وتغريدات ممثلي حكومتكم المضحكة بكل مناسبة — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 19, 2019

ومساء الإثنين، أعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في “بقيق وخريص” شرق المملكة، لهجمات.

واعتبرت السلطنة في بيانٍ صدر عن وزارة الخارجية العُمانية، “ذلك تصعيدا لا طائل منه”.

وطلبت السلطنة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيتث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع.

وأبدت سلطنة عمان استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.

ورصدت “وطن” منذ ضربة “أرامكو”، هجوماً “غريباً” من مغرّدين وإعلاميين وكُتّاب سعوديين على سلطنة عمان بسبب عدم إدانتها الهجوم -قبل أن يصدر بيانن الخارجية العمانية مساء الإثنين-

وكان من أبرز الذين هاجموا السلطنة بعد بيانها، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي ادّعى هو الآخر أنّ البيان “كُتب في إيران”.حسب زعمه