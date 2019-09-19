دعوة تثير جدلا واسعا لإعلامي عُماني طالب بفرض ارتداء الحجاب على النائبات تحت قبة المجلس
طالب الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي، الدولة بقرار يلزم النائبات عن الشعب بارتداء الحجاب تحت قبة المجلس لأن السلطنة دولة مسلمة، حسب قوله.
وقال “الكاسبي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”بما أننا دولة مسلمة ومحافظة أرجو أن يكون هناك قرار صارم يخص الحجاب وفرض ارتداءه تحت قبة المجلس”
وتابع موضحا:”وألا يستهان في ذلك ويقبل بسبب استغلال البعض في هذا التوقيت شعارات الحرية والديموقراطية.”
دعوة الإعلامي العُماني أثارت جدلا واسعا بين متابعيه الذين انقسموا إلى مؤيد للفكرة، ومعارض يرى أن هذا الأمر حرية شخصية سواء تحت قبة المجلس أو خارجه.
وبعد الانقسام الكبير بين متابعي عادل الكاسبي في التعليقات، خرج الإعلامي العُماني بتغريدة جديدة أوضح فيها بأنه يعي جيدا أن لبس الحجاب وخلعه حرية شخصية للفرد، لكنه حدد مكاناً بعينه وهو المجلس بعدما تثبت من مبادىء الدولة العمانية وكيف نحقق مكانة هذا المجلس.
وأوضح:”فلا علاقة لي بممارسات الناس ومظهرهم ، فلكل توجه واعتقاد واعتناق وأنا مع التعددية بما لا يتعارض ومبادىء وثوابت الدولة العمانية.”
يشار إلى أنه قبل أيام ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالسلطنة بردود أفعال واسعة بعد إعلان المحامية والكاتب بسمة مبارك الكيومي ترشحها لانتخابات أعضاء مجلس الشوري 2019.
وانتشرت صور الدعاية لـ”الكيومي” وظهرت على المصلقات بشعر عاري ما أحدث هذا الجدل بين العُمانيين.