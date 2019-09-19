دعوة تثير جدلا واسعا لإعلامي عُماني طالب بفرض ارتداء الحجاب على النائبات تحت قبة المجلس

طالب الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي، الدولة بقرار يلزم النائبات عن الشعب بارتداء الحجاب تحت قبة المجلس لأن السلطنة دولة مسلمة، حسب قوله.

وقال “الكاسبي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”بما أننا دولة مسلمة ومحافظة أرجو أن يكون هناك قرار صارم يخص الحجاب وفرض ارتداءه تحت قبة المجلس”

بما أننا دولة مسلمة ومحافظة ، أرجو أن يكون هناك قرار صارم يخص الحجاب وفرض ارتداءه تحت قبة المجلس ، والا يستهان في ذلك ويقبل بسبب إستغلال البعض في هذا التوقيت شعارات الحرية والديموقراطية .

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وتابع موضحا:”وألا يستهان في ذلك ويقبل بسبب استغلال البعض في هذا التوقيت شعارات الحرية والديموقراطية.”

دعوة الإعلامي العُماني أثارت جدلا واسعا بين متابعيه الذين انقسموا إلى مؤيد للفكرة، ومعارض يرى أن هذا الأمر حرية شخصية سواء تحت قبة المجلس أو خارجه.

السفور ليس من قيمنا واذا تريد تترشح لازم تكون مثال يحتذى به ما تكون مطلعه شعرها وبدون حجاب باكر بتجي وحده ثانيه بلبس قصير وتترشح بعد — ادريس الهنائي (@IdrisAlhinai) September 18, 2019

يمكن التبست عليك المفاهيم بين الدولة المسلمة والدولة الإسلامية! لأن مفهومهم مختلف! — ميس الفارسي (@maismmm1) September 18, 2019

هل يسمح للعضو الممثل لولايته في مجلس الشورى ان يلبس بنطالا وقميصا قصير الاكمام مثلا أم أن هناك زيا وطنيا متعارف عليه ؟ وهل الزي الوطني فقط للرجال ولا يوجد ما يسمى بالزي الوطني للنساء؟ — daij al mujaini (@daij129) September 18, 2019

وبعد الانقسام الكبير بين متابعي عادل الكاسبي في التعليقات، خرج الإعلامي العُماني بتغريدة جديدة أوضح فيها بأنه يعي جيدا أن لبس الحجاب وخلعه حرية شخصية للفرد، لكنه حدد مكاناً بعينه وهو المجلس بعدما تثبت من مبادىء الدولة العمانية وكيف نحقق مكانة هذا المجلس.

يُعد لبس الحجاب وخلعه حرية شخصية للفرد ، لكني حددت مكاناً بعينه وهو المجلس بعدما تثبت من مبادىء الدولة العمانية وكيف نحقق مكانة هذا المجلس، فلا علاقة لي بممارسات الناس ومظهرهم ، فلكل توجه واعتقاد واعتناق وأنا مع التعددية بما لا يتعارض ومبادىء وثوابت الدولة العمانية . — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) September 18, 2019

وأوضح:”فلا علاقة لي بممارسات الناس ومظهرهم ، فلكل توجه واعتقاد واعتناق وأنا مع التعددية بما لا يتعارض ومبادىء وثوابت الدولة العمانية.”

يشار إلى أنه قبل أيام ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالسلطنة بردود أفعال واسعة بعد إعلان المحامية والكاتب بسمة مبارك الكيومي ترشحها لانتخابات أعضاء مجلس الشوري 2019.

وانتشرت صور الدعاية لـ”الكيومي” وظهرت على المصلقات بشعر عاري ما أحدث هذا الجدل بين العُمانيين.