خرج ولم يعد.. اختفاء “مريب” لمواطن عُماني في العامرات يفجع العُمانيين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، بقصة اختفاء مريبة لمواطن عُماني في ولاية العامرات يدعى سعيد بن ناصر بن سعيد الجابري، والذي خرج من المنزل ظهر أمس ولم يعد حتى الان.

من جانبه قال المواطن أحمد الجابري بأن عمه سعيد خرج من المنزل ظهر يوم أمس ولم يعد حتى كتابة هذه السطور.

وأضاف في حديث لصحيفة “أثير” العُمانية بأن عمه سعيد خرج من المنزل بالمنطقة الخامسة بولاية العامرات وهو ليس بكامل صحته – حسب حديثه-.

وذكر الجابري أنهم قدموا بلاغًا للشرطة مساء أمس، داعيًا كل من يجده إلى تسليمه لمركز الشرطة، أو التواصل معهم عبر الرقم الموجود في الصورة المرفقة مع الخبر.

وتفاعل العمانيون بشكل واسع مع اختفاء سعيد بن ناصر، ونشروا بياناته عبر صفحاتهم لنشر قصته لعل أحد يعثر عليه ويرشد عن مكانه.

احد الاخوه ابلغني بفقدان المواطن سعيد بن ناصر الجابري

فنرجو منكم نشر الوسم والبحث عن المفقود

ودعواتكم الصالحه بان يرجع إلى اهله سالم وغانم @jaseembalochi @sh0q22 — الرونق الساطع (@oman96100) September 19, 2019

وقال آخرون إنه سيتم تشكيل مجموعات وفرق للبحث عن الغائب “سعيد بن ناصر الجابري” مشيرين إلى أنه من يرغب في التعاون والمساعدة في البحث فيجب عليه التجمع اليوم الخميس الساعة ٣ عصرا عند مركز مكة هايبر ماركت التجاري.