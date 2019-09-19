الامن السعودي
تقارير

تقارير أمريكية تقول إن انقلابا في السعودية ربما يسبق انقلاب مصر.. محمد الجوادي يفجر مفاجأة خطيرة

كتب خاص "وطن"
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أثارت تغريدة غامضة للسياسي والمؤرخ المصري البارز الدكتور محمد الجوادي، عن ما قال إنه انقلاب محتمل في جدلا واسعا بين متابعيه.

“الجوادي” وفي تغريدته التي رصدتها (وطن) وأثارت حيرة متابعيه، دون ما نصه ناسبا الكلام لتقارير أمريكية:”تقارير أمريكية تقول إن انقلابا في السعودية ربما يسبق انقلاب فنبهوا #البس”

ولاقت تغريدة السياسي المصري تفاعلا كبيرا جدا خاصة من قبل النشطاء السعوديين والمصريين، الذين تمنى معظمهم أن تصدق تغريدة الجوادي ويتم الإطاحة بالنظامين الحاليين في مصر والسعودية.

وتشهد مصر حالة توتر كبيرة منذ ظهور رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي في مقاطع فضح فيها فساد الجيش والمؤسسة العسكرية بقيادة السيسي، تلك المقاطع التي لاقت تفاعلا واسعا من قبل المصريين بل إن السيسي اضطر للرد عليه في مؤتمر عام وتطور الأمر إلى دعوة للخروج على السيسي ونظامه غدا.

كما يعيش ولي العهد السعودي حالة قلق كبيرة عقب استهداف لأرامكو وتهديد أمن المملكة بها الشكل الخطير لأول مرة فضلا عن وقف نصف إنتاج المملكة من النفط جراء هذا الهجوم، وتشهد الأسرة الحاكمة صراع داخلي كبير منذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم وقفزه على العرش بعد الإطاحة بابن نايف وسجن معارضيه من الأسرة الملكية

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