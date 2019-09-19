تقارير أمريكية تقول إن انقلابا في السعودية ربما يسبق انقلاب مصر.. محمد الجوادي يفجر مفاجأة خطيرة

أثارت تغريدة غامضة للسياسي والمؤرخ المصري البارز الدكتور محمد الجوادي، عن ما قال إنه انقلاب محتمل في السعودية جدلا واسعا بين متابعيه.

“الجوادي” وفي تغريدته التي رصدتها (وطن) وأثارت حيرة متابعيه، دون ما نصه ناسبا الكلام لتقارير أمريكية:”تقارير أمريكية تقول إن انقلابا في السعودية ربما يسبق انقلاب مصر فنبهوا #البس”

تقارير امريكية

تقول ان انقلابا في السعودية ربما يسبق انقلاب مصر

فنبهوا #البس — د . محمد الجوادي (@GwadyM) September 19, 2019

ولاقت تغريدة السياسي المصري تفاعلا كبيرا جدا خاصة من قبل النشطاء السعوديين والمصريين، الذين تمنى معظمهم أن تصدق تغريدة الجوادي ويتم الإطاحة بالنظامين الحاليين في مصر والسعودية.

يارب افرجها علشان المعتقلين والمعتقلات واهلهم يارب فرج عنهم ياكريم — mero.mor (@meromor3) September 19, 2019

يجب عودة محمد بن نايف للحكم فهو عدؤ الامارات اللدود — 🇾🇪خالد ابو ياسر 🇾🇪 (@Sumarta73604812) September 19, 2019

ياريت التغير في السعودية سوف يساعد على التغير في كل مكان إلى الأفضل. — محمد الهمام (@malhomam) September 19, 2019

وتشهد مصر حالة توتر كبيرة منذ ظهور رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي في مقاطع فضح فيها فساد الجيش والمؤسسة العسكرية بقيادة السيسي، تلك المقاطع التي لاقت تفاعلا واسعا من قبل المصريين بل إن السيسي اضطر للرد عليه في مؤتمر عام وتطور الأمر إلى دعوة للخروج على السيسي ونظامه غدا.

كما يعيش محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حالة قلق كبيرة عقب استهداف الحوثيين لأرامكو وتهديد أمن المملكة بها الشكل الخطير لأول مرة فضلا عن وقف نصف إنتاج المملكة من النفط جراء هذا الهجوم، وتشهد الأسرة الحاكمة صراع داخلي كبير منذ صعود ابن سلمان لسدة الحكم وقفزه على العرش بعد الإطاحة بابن نايف وسجن معارضيه من الأسرة الملكية