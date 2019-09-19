السيسي يعتقل شقيق وائل غنيم والأخير يهدده بدفع ثمن غال

أكد الناشط المصري المعروف وائل غنيم، أن قوات الأمن المصرية قامت باعتقال شقيقه الأصغر “حازم” طبيب الأسنان، بعد اقتحام قوات الأمن لمنزله بمصر.

وأعلن “غنيم” في مقطع مصور اقتحام الأمن لمنزله والتحقيق مع والديه والتهديد باعتقالهما.

المخابرات أو امن الدولة في البيت دلوقتي وامي وأبويا وأخويا هناك ودي رسالة للعرص ابن السيسي … Posted by Wael Ghonim on Thursday, September 19, 2019

ودشن غنيم، حملة إلكترونية للضغط على أجهزة الأمن المصرية ومطالبتها بالإفراج عن شقيقه حازم، وأطلق “هاشتاغ” باللغة الانجليزية باسم “#savehazem” ولاقت هذه الحملة تفاعلا واسعا.

قبضوا على حازم … رجولة يا حازم وحقك هاجيبه. Posted by Wael Ghonim on Thursday, September 19, 2019

وظهر “وائل” أحد أبرز الداعين لثورة يناير 2011، في مقطع مصور الأسبوع الماضي، بشكل مثير للجدل حالقا رأسه، إذ علق خلالها على الفيديوهات التي ينشرها الفنان ورجل الأعمال المصري، «محمد علي»، ويتهم فيها الجيش المصري وشخصيات عسكرية بالفساد.

وفي أحد المقاطع انهار وائل بالبكاء، مؤكدا أنه مستعد لتقبيل يد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأجل مصلحة البلد.

وأضاف غنيم في مقطع الفيديو أنه حاول التواصل مع السيسي، عن طريق أحد رجاله، ولكنه لم يستطع لقاءه، منوها أنه لن يقوم بشتمه لأنه ” إنسان ذوق”، بحسب وصفه.

وشدد في حديثه أنه مستعد لأن يأتي إلى البلد ويقوم بتقبيل قدم السيسي لأجل عمل مصالحة في البلد.

ودخل غنيم في وصلة بكاء، مؤكدا أن النظام في مصر لم يقم بتربيتهم، إلا على المباديء البلاستيك، بحسب وصفه.