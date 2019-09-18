10 أيّام على فقدان 4 صيادين في البحر.. هل جدّ شيء على المأساة التي تشغل العمانيين؟؟

لليوم العاشر على التوالي، تتواصل عمليات البحث عن المفقودين الأربعة في البحر قبالة نيابة حاسك بولاية سدح بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.

وقبل يومين عُثر على القارب الذي كان على متنه الصيادون الاربعة.

وأشار بعضُ المغرّدين العُمانيين إلى أنه تم العثور على معظم مقتنيات المفقودين، ومنها صندوق به هاتفين وجهاز “جي بي أس” وبعض الألواح الخاصة بقاربهم وبعض عبوات المياه الخاصة بهم .

وتشارك في عمليات البحث إحدى الطائرات العمودية وطائرة للاستطلاع البحري تابعتين لسلاح الجو السلطاني العماني، وسفينة البحرية السلطانية العمانية ( الراسخ ).

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ولا يزال المغرّدون العمانيون يلهجون بالدّعاء أن يعيد الله المفقودين إلى ذويهم سالمين.

#فقدان_اربع_اشخاص_في_حاسك

اللهم يا مخرج يونس من بطن الحوت ، ويا مخرج موسي من البحر ، ويا منجي نوح من الطوفان ، نسألك اللهم أن تردهم سالمين غانمين يارب — بحر العرب (@kamees__333) September 17, 2019

#فقدان_اربع_اشخاص_في_حاسك اللهـم احفظ المفقوديـن

وسلّمهم وردّهــم لأهلهم سالمين معافيـن

عاجلاً غير آجلا يا كريم pic.twitter.com/hPXzeGjgyc — AL Rashidi (@coolspirit_9) September 17, 2019

اللهم يا مفرح القلوب، فرح قلوب ذويهم بلقياهم وهم بخير وعافية يا رب العالمين. #فقدان_اربع_أشخاص_في_حاسك pic.twitter.com/0KVshuLouV — Omani Wakeli Fakher (@FakherOmani) September 17, 2019

تم العثور على معظم مقتنيات أحبتنا منها صندوق به هاتفين وجهاز جي بي أس وبعض الألواح الخاصة بقاربهم وبعض عبوات المياه الخاصة بهم بالأمس واليوم

وإن شاء الله ننتظر خبر الحصول عليهم وهم في صحة وسلامة يارب#فقدان_اربع_اشخاص_في_حاسك — سعيد الهلوني (@gijlj) September 17, 2019

#فقدان_اربع_أشخاص_في_حاسك اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعاً على السرائر و الضمائر و الخواطر ,لا يعزب عنك شيء ,أسئلك فيضة من فيضان فضلك ,و أنسا ًو فرجاً من بحر كرمك,أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك ,فإنك واسع الكرم , pic.twitter.com/NeC7bdFEsB — ̨مۘــڔٰا̍مۘ الْمَعـشنٓيهَـ💙 (@maram0o3) September 17, 2019