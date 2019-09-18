غرق أربعة صيادين عمانيين
غرق أربعة صيادين عمانيين
حياتنا

10 أيّام على فقدان 4 صيادين في البحر.. هل جدّ شيء على المأساة التي تشغل العمانيين؟؟

كتب وطن
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لليوم العاشر على التوالي، تتواصل عمليات البحث عن المفقودين الأربعة في البحر قبالة نيابة بولاية سدح بمحافظة ظفار في .

 

وقبل يومين عُثر على القارب الذي كان على متنه الصيادون الاربعة.

 

وأشار بعضُ المغرّدين العُمانيين إلى أنه تم العثور على معظم مقتنيات المفقودين، ومنها صندوق به هاتفين وجهاز “جي بي أس” وبعض الألواح الخاصة بقاربهم وبعض عبوات المياه الخاصة بهم .

 

وتشارك في عمليات البحث إحدى الطائرات العمودية وطائرة للاستطلاع البحري تابعتين لسلاح الجو السلطاني العماني، وسفينة البحرية السلطانية العمانية ( الراسخ ).

 

اقــرأ المزيد: شاهد| مأساة غرق 4 صيادين عُمانيين .. ما الذي عُثر عليه خلال البحث عنهم؟

 

ولا يزال المغرّدون العمانيون يلهجون بالدّعاء أن يعيد الله المفقودين إلى ذويهم سالمين.

 

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