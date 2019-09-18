وزير يمني يهاجم الإمارات ويكشف عن دلائل تمتلكها “الشرعية” عن علاقة عيال زايد بـ”القاعدة” و”داعش”

شن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، هجوماً على الإمارات، متهماً إياها بأنها على علاقة مع تنظيمي “القاعدة” و “داعش”، جنوبي اليمن.

وقال الجبواني على موقع التواصل الاجتماعي “وطن”, “‏لدينا كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء”.

وتابع: “هي (الإمارات) تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش اليمني بطريق محافظتي شبوة وأبين (جنوب)”.

وأردف الجبواني: “آن لأبناء محافظتي شبوة وأبين وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها، قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم”.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الإمارات، الدولة الثانية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وتنفي السلطات الإماراتية وجود أي علاقة لها بتنظيمات إرهابية في اليمن.

والأحد، دعا وزير النقل اليمني، مع وزير الداخلية أحمد الميسري، ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف العربي باليمن.

وقبل أكثر من أسبوعين، سيطر انفصاليو الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين (جنوب)، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش اليمني، ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

وأقرت الإمارات، عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت “مجموعات إرهابية مسلحة” ردا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ”الزائفة”.