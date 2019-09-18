مصدر خاصّ يكشف عن سيناريو ثمنه “ترليون” دولار من السعودية لأمريكا للرّد على إيران!

كشف المغرّد القطري الشهير بموقع “تويتر” [بوغانم] عن سيناريو قادم تم الاتفاق بين أمريكا والسعودية للرّد على هجمات أرامكو.

ونقل “بوغانم” عن ما وصفه بـ”مصدر خاص”: “أفادني منذ لحظات عن سيناريو قادم تم الإتفاق بين أمريكا والسعوديه على توجيه ضربة امريكية لإيران مقابل ترليون دولار”.

وأشار المغرّد –المعروف بتسريباته التي ثبت معظمها- أنّ “الرقم كبير للغاية ولكن هذا ماوصلني والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!!”.بحسب تغريدة نشرها في حسابه بـ”تويتر”

مصدر خاص

افادني منذ لحظات عن سيناريو قادم

تم الاتفاق بين امريكا..والسعوديه

على توجيه ضربه امريكيه لايران

مقابل ترليون دولار $$ الرقم كبير للغايه

ولكن هذا ماوصلني

والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) September 18, 2019

وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم بولي العهد السعودي في جدة، اليوم، لبحث الهجوم على منشأتي أرامكو وتنسيق “جهود التصدي للعدوان الإيراني”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله إن “هجوم أرامكو يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره”.

ووفق تسريبات فإن “بن سلمان” قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الهجوم على أرامكو لا يختلف عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، لكن ترامب لم يعلق على هذه المقارنة.

وتنفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي تعرّضت له “ارامكو”.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنّ اتهام إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو “لا أساس له ويأتي في إطار الضغط علينا”.

يأتي ذلك بينما ذكرت وكالة “إيسنا” أنّ طهران حذّرت واشنطن عبر سويسرا أن ردها على أي اعتداء لن يقتصر على مصدر الهجوم.

وأوصت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، رعاياها بتوخي الحذر والحيطة خلال سفرهم إلى السعودية، على خلفية “مخاطر الهجمات الإرهابية والصاروخية المنفذة بواسطة طائرات بلا طيار، ضد أهداف مدنية” بالمملكة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن “الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات محتملة في السعودية”.

وأعربت الوزارة عن اعتقادها بإمكانية شن “الإرهابيين” هجمات تستهدف أماكن سياحية، ومراكز مواصلات وتجارية، ومنشآت حكومية.

ونصحت الوزارة المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى مسافة 80 كم من الحدود مع اليمن جنوبي السعودية، بسبب “الإرهاب والاشتباكات المسلحة”.