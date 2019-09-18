في ضربةٍ قوية.. هكذا أحبطت شرطة عمان السلطانية والمواطنون محاولة لإغراق السلطنة بأطنان من الحشيش!

في ضربةٍ قوية، أحبطت شرطة عمان السلطانية وبالتعاون مع المواطنين عملية تهريب 3 أطنان من مخدر الحشيش عن طريق شاطئ نيابة الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية وألقت القبض على سبعة متهمين من جنسية آسيوية.

وأضاف مصدر بالشرطة أن الكمية كانت مخبأة داخل صناديق وموضوعة على أحد القوارب الموجودة على الشاطئ بقصد تهريبها إلى خارج السلطنة.

وقد تم تحريز ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعت شرطة عمان السلطانية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات وإبلاغ رجال الشرطة عن أية معلومات تساعد عن كشف مهربي ومروجي المخدرات .