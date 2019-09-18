تهريب مخدرات - أرشيف
تهريب مخدرات - أرشيف
حياتنا

في ضربةٍ قوية.. هكذا أحبطت شرطة عمان السلطانية والمواطنون محاولة لإغراق السلطنة بأطنان من الحشيش!

كتب وطن
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في ضربةٍ قوية، أحبطت وبالتعاون مع المواطنين عملية 3 أطنان من مخدر الحشيش عن طريق شاطئ نيابة الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية وألقت القبض على سبعة متهمين من جنسية آسيوية.

 

وأضاف مصدر بالشرطة أن الكمية كانت مخبأة داخل صناديق وموضوعة على أحد القوارب الموجودة على الشاطئ بقصد تهريبها إلى خارج السلطنة.

 

وقد تم تحريز ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ودعت شرطة عمان السلطانية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات وإبلاغ رجال الشرطة عن أية معلومات تساعد عن كشف مهربي ومروجي المخدرات .

 
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