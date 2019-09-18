في الإمارات .. هكذا استدرجت فتاة رجلاً لشقتها لممارسة الرذيلة ثم حدث ما لم يخطر على بال!

استدرجت فتاة (30عاماً) في الإمارات رجلًا (64 عاماً) على علاقة غرامية بها بحيلة ماكرة إلى شقتها من أجل قضاء وقت مع بعضهما وتسليمها جهاز لقياس السكري.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بدبي، إنه توجه إلى مقر سكن المتهمة الثانية في مجمع الخيل هايتس بمنطقة القوز، لتسليمها جهاز لفحص السكري، ثم توجه إلى مركبته برفقتها، وما هي إلا لحظات حتى فوجيء بسيارة من نوع نيسان باترول تقف خلفه، ونزل منها شخص وجلس على المقعد الخلفي في مركبته ووضع سكيناً على رقبته وطلب منه إعطاءه ما بحوزته من مال، فعرض عليه المجني عليه 450 درهماً كانت بحوزته، لكن المتهم رفضها وطلب منه إبراز محفظته، ثم أخرج منها البطاقة البنكية ورماها على المتهمة الثانية وطلب منها التوجه إلى البنك لسحب النقود من الصراف الآلي، لكنها رفضت.

وأضاف المجني عليه أن المتهم هدده بالقتل ثم ربط يده اليمنى بحبل بلاستيكي كان بحوزته، وطلب منه القيادة إلى مركز الخيل التجاري، ثم كرر مطالبة المتهمة التوجه إلى الماكينة لسحب النقود لكن رفضت أيضاً.

وفي تلك الأثناء شاهد المجني عليه مجموعة من العمال يعملون على قارعة الطريق، فأوقف السيارة وهرول ناحيتهم واستنجد بهم لكن لم يساعده أحد، وفوجئ بالمتهم يلحق به ويضربه بمقبض السكين على رأسه وركله في خاصرته، ما أفقده الوعي للحظات، ثم حصل على بطاقته البنكية، وحين أفاق أبلغ الشرطة، واكتشف سحب مبلغ من حسابه.

وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما.