تفاصيل هجوم بقيق
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صور وحطام طائرات مسيرة وصواريخ.. “شاهد” السعودية تتهم إيران في هجوم “بقيق” وتقدم أدلتها

كتب وطن
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بعد 4 أيام على الهجوم المدمر على شركة أرامكو والذي تسبب في خسائر فادحة للمملكة، عرضت وزارة الدفاع -في مؤتمر صحفي اليوم- بيانات وصورا وحطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها تشير إلى دور إيران في الهجوم الذي ضرب منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو شرقي السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي إن البيانات المتوفرة تظهر استحالة انطلاق الهجوم من اليمن، وذلك ردا على إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضح المتحدث أن التحقيقات أشارت إلى أن الهجوم على أرامكو جاء من جهة الشمال، وأنه كان “بلا شك” برعاية إيران، واستخدمت فيه أسلحة إيرانية، حسب قوله.

وأضاف أن 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز استخدمت في الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص، وأن بعض الصواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم.

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