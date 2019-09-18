“شاهد” ناصر الدويلة يسدي للسعودية نصيحة بجمل بعد ضرب أرامكو: “ابلعوها” فلا طاقة لكم بإيران

نصح السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، القيادة السعودية بالتغاضي عن ضرب أرامكوا والخسائر الفادحة حتى لو تأكدوا أن إيران هي من تقف ورائها، معللا ذلك بأن إيران قوة غاشمة لا تستطيع السعودية ولا الخليج الوقوف في وجهها الآن.

وقال “الدويلة” في مداخلة له على قناة “الجزيرة” للتعليق على الهجمات الأخيرة على السعودية والتي دمرت معملين لتكرير النفط بمقرات أرامكو في “بقيق”، إن ترامب يتلاعب بالجميع لمصلحته فهو مثل “تاجر الشنطة” ولن يواجه إيران نيابة عن السعودية.

ونصح السعودية بعدم التفكير في الرد على إيران رغم ثبوت الأدلة عليها بأنه هي من تقف وراء هذا الهجمات، حيث أنه في حالة الرد سيكون لإيران رد أقوى ولا طاقة للسعودية ولا المنطقة كلها بهذه الحرب التي ستأكل الأخضر واليابس الآن.

هذا وعرضت وزارة الدفاع السعودية -في مؤتمر صحفي اليوم- بيانات وصورا وحطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها تشير إلى دور إيران في الهجوم الذي ضرب منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو شرقي السعودية السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي إن البيانات المتوفرة تظهر استحالة انطلاق الهجوم من اليمن، وذلك ردا على إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضح المتحدث أن التحقيقات أشارت إلى أن الهجوم على أرامكو جاء من جهة الشمال، وأنه كان “بلا شك” برعاية إيران، واستخدمت فيه أسلحة إيرانية، حسب قوله.

وأضاف أن 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز استخدمت في الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص، وأن بعض الصواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم.