شاهد| فتاة عربية تتحوّل إلى شيطان وتقتل والدتها خنقاً بحبل غسيل بعدما اكتشفت ما تفعله على الهاتف!!

أقدمت فتاة مصرية (17 عاماً) على قتل والدتها (40 عاماً)، خنقاً بقطعة قماش وحبل غسيل؛ لخشيتها من أن تخبر والدها بعدما ضبطتها تتحدث على الهاتف مع عشيقها.

وفي التفاصيل، قررت الإبنة وتدعى “ندى” التخلص من والدتها “شيرين”، حتى لا يفتضح أمرها، بعدما عاتبتها والدتها على العلاقة العاطفية التي تربطها بذلك الشاب وأمرتها بتركه، وطلبت منها الإهتمام بدراستها، وإلا ستخبر والدها بالأمر.

واعترفت المتهمة بعد القبض عليها، وقالت: “لعب الشيطان بعقلي بأن أتخلص منها حتى لا تفضحني أمام والدي، فقمت بجلب قطعة قماش وحبل غسيل وجئت من خلفها وعقدت حبل الغسيل على رقبتها وخنقتها به وبقطعة القماش، ثم بدأت أصرخ حتى جاء الجيران وجدوها ساقطة مغشية عليها، حتى لا أحد يكشف جريمتي”.

وقالت في اعترافاتها إنها لم تقصد قتل والدتها وقالت وهي تبكي: “الشيطان السبب، أغواني لقتلها”. ورددت أنها نادمة على ما فعلت وأنها تريد عودة والدتها للحياة لتسامحها.

وتولت النيابة مباشرة التحقيقات وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات .