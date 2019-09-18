زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء جثة هامدة بعد ليلة حمراء .. شاهد صورتها في دبي

كشفت صحيفة “ ديلي ميل“ البريطانية، عن أنه تم العثور على جثة عارضة الأزياء وزعيمة العصابات المكسيكية كلوديا أوتشوا فيليكس (35 عاماً) في منزل في جزيرة موسالا في مدينة كولياكان بالمكسيك.





وفقًا للتقارير الصادرة عن جهات التحقيق الرسمية فقد عُثر على “كلوديا” في منزل رجل كانت معه في أحد الملاهي الليلية قبل وفاتها وذهبت معه إلى منزله وتناولا المُسكِرات حتى الفجر ثم ناما.

وبعد استيقاظ ذلك الرجل -الذي إلى الآن لم يتم الكشف عن هويته-، حاول إفاقتها من النوم ولكنها كانت قد فارقت الحياة فقام على الفور بالاتصال بالشرطة.

وتشير التقارير الأولية للطب الشرعي بعد تحليل الجثة أن “كلوديا” فارقت الحياه نتيجة الاختناق وعُثر في جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى سوف يُعلن عنها بعد صدور النتائج والتقارير النهائية لتشريح الجثة وللتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاتها.

الجدير بالذكر أن كلوديا كانت متزوجة من تاجر المخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثلاثة أطفال.