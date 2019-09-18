#الرحيل_ياسيسي_أو_النزول_للشارع .. محمد علي يهدد عرش السيسي بوسم احتل صدارة تويتر في ساعة
تصدر وسم “#الرحيل_ياسيسي_أو_النزول_للشارع” الذي دشنه ودعا له المقاول والفنان المصري محمد علي، قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر، الأربعاء، خلال وقت قياسي.
جاء ذلك بعد أن تفاعل معه نشطاء يطالبون برحيل السيسي، تزامنا مع دعوات التظاهر التي أطلقها “علي”.
وانتشر الهاشتاج عبر مواقع التواصل بشكل واسع، واحتل صدارة قائمة الأكثر تداولا بعد ساعة من إطلاقه، لتستمر المظاهرات الإلكترونية ضد السيسي ونظامه بعد تداول مقاطع فيديو تكشف فسادهم.
ودعا المقاول ورجل الأعمال «محمد علي» إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد النظام يوم الجمعه، وتوعد السيسي بإسقاطه وإشعال ثورة جديدة ضده.
وكان «علي» قد نشر سلسلة من الفيديوهات من إسبانيا، يتهم فيها قيادات الجيش وعبد الفتاح السيسي بالفساد.
وأحدثت مقاطع الفيديو التي بات يتشاركها عدد هائل من المصريين جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من القنوات التلفزيونية.