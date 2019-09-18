الرحيل_ياسيسي_أو_النزول_للشارع .. محمد علي يهدد عرش السيسي بوسم احتل صدارة تويتر في ساعة

تصدر وسم “#الرحيل_ياسيسي_أو_النزول_للشارع” الذي دشنه ودعا له المقاول والفنان المصري محمد علي، قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر، الأربعاء، خلال وقت قياسي.

منتظر أفكاركم وابداعاتكم بخصوص يوم الجمعة#الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع #enough_sisi pic.twitter.com/JvPaywWVRV — أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 18, 2019

جاء ذلك بعد أن تفاعل معه نشطاء يطالبون برحيل السيسي، تزامنا مع دعوات التظاهر التي أطلقها “علي”.

حتى وإن لم ترحل

فقد بدأ العد التنازلي لحكمك

هدمنا أصنامك المقدسة

كشفنا كذبك المتواصل

فضحنا فسادك المستشري

هزمنا كبرياءك المستمر

أوضحنا الفارق بينك وبين الجيش

وأخبرنا المصريين بحقيقتك

فأنت ياسيسي

جنرال منقلب فاشي

ورئيس فاشل فاسد #الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع #Enough_sisi pic.twitter.com/qsjjXU8lzf — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 18, 2019

وانتشر الهاشتاج عبر مواقع التواصل بشكل واسع، واحتل صدارة قائمة الأكثر تداولا بعد ساعة من إطلاقه، لتستمر المظاهرات الإلكترونية ضد السيسي ونظامه بعد تداول مقاطع فيديو تكشف فسادهم.

معدل الزياده على هشتاج #الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع

1800 تغريده فى الدقيقه .وفقكم الله الى مافيه الخير .عدد التغريدات على الهشتاج 103 الف تغريده — ثـورة 25 ينـاير 2011 (@sawra11) September 18, 2019

ودعا المقاول ورجل الأعمال «محمد علي» إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد النظام يوم الجمعه، وتوعد السيسي بإسقاطه وإشعال ثورة جديدة ضده.

السيسي بشيوخه وبقساوسته

وإعلامه وأجهزته مش عارف يغطي علي محمد علي اللي بيوصفوه إنه واد فلاتي ومنحرف..

دي شهادة ضياع لك سيسي إنت وكل عصابتك إنكم فشلة وفاقدي الصلاحية والتأثير #ارحل_ياسيسي #كفاية_بقي_ياسيسي#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع#Enough_Sisi — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 18, 2019

وكان «علي» قد نشر سلسلة من الفيديوهات من إسبانيا، يتهم فيها قيادات الجيش وعبد الفتاح السيسي بالفساد.

هل هي معركة تكسير عظام؟!

أم هي ثورة شعب؟

هل تخلى محمد بن سلمان عن السيسي؟

هل تخلت أمريكا عن السيسي؟

هل ساهم الجيش في خلق حالة الرفض؟

هل تقوم المخابرات العامة بصناعة تكتل ضد السيسي؟

لماذا تبقى الإمارات معه حتى النفس الأخير؟

الإجابة يوم الجمعة#الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع #ارحل — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 18, 2019

وأحدثت مقاطع الفيديو التي بات يتشاركها عدد هائل من المصريين جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من القنوات التلفزيونية.