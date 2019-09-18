الشرطة المصرية
الهدهد

#الرحيل_ياسيسي_أو_النزول_للشارع .. محمد علي يهدد عرش السيسي بوسم احتل صدارة تويتر في ساعة

كتب خاص "وطن"
0

تصدر وسم “” الذي دشنه ودعا له المقاول والفنان المصري ، قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر، الأربعاء، خلال وقت قياسي.

جاء ذلك بعد أن تفاعل معه نشطاء يطالبون برحيل السيسي، تزامنا مع دعوات التظاهر التي أطلقها “علي”.

وانتشر الهاشتاج عبر مواقع التواصل بشكل واسع، واحتل صدارة قائمة الأكثر تداولا بعد ساعة من إطلاقه، لتستمر المظاهرات الإلكترونية ضد السيسي ونظامه بعد تداول مقاطع فيديو تكشف فسادهم.

ودعا المقاول ورجل الأعمال «محمد علي» إلى مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد النظام يوم الجمعه، وتوعد السيسي بإسقاطه وإشعال ثورة جديدة ضده.

وكان «علي» قد نشر سلسلة من الفيديوهات من إسبانيا، يتهم فيها قيادات الجيش وعبد الفتاح السيسي بالفساد.

وأحدثت مقاطع الفيديو التي بات يتشاركها عدد هائل من المصريين جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من القنوات التلفزيونية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

محمد علي يحذر من حساب مزيف باسمه وينشر قائمة خطيرة بأسماء الفنانات العاملات مع جهاز…

الهدهد

“شاهد” كويتية تستشيط غضبا وتناشد حكومتها وقف المساعدات لمصر: أبناء الكويت…

الهدهد

مصر على أعتاب 25 يناير جديدة.. “شاهد” ضابط سابق يستجيب لدعوة محمد علي…

الهدهد

تغريدة لـ “محمد علي” تثير جدلا واسعا: “لازم نعترف بظلمنا لمرسي وما…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.