الحوثي يتوعد بتكرار هجوم أرامكو في الإمارات: الأهداف في أبوظبي ودبي والدمار بالسعودية “أكبر بكثير” مما تم الاعتراف به

جددت جماعة الحوثي في اليمن تبنيها لعملية استهداف شركة “أرامكو” السعودية، قبل أن تستعرض الأسلحة المستخدمة في الهجوم، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء.

وتوعدت الجماعة اليمنية بشن مزيد من الهجمات على السعودية، واستهداف منشآت حيوية بالإمارات حال استمرار هجمات “التحالف العربي”.

وقال المتحدث العسكري لجماعة “الحوثي”، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن قصف الموقعين النفطيين “بقيق” و”خريص”، تم بواسطة عدة أنواع من الطائرات المسيرة، بينها طائرات يكشف عنها لأول مرة.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعتين من مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أكد فيه تورط إيران في الهجوم.

ولفت “سريع” إلى أن الطائرات، التي نفذت الهجوم تعمل بمحركات نفاثة وعادية، وانطلقت من ثلاث نقاط أساسية، بحسب المدى والمسار، ومن جهات مختلفة، بحسب مكان الهدف، كما نوّه بأن بينها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث، وطائرات صماد 3، والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كلم.

وقال إن الطائرات لها رؤوس انشطارية تحمل 4 قنابل دقيقة في الإصابة، وتستطيع التخفي والمناورة وإصابة الهدف من عدة زوايا، وأوضح أن طائرات أخرى شاركت في العملية للتمويه، واعتبر أن ذلك يعكس مستوى التخطيط والتنفيذ الذي وصلت إليه الجماعة.

واتهم الناطق العسكري لجماعة الحوثي، الولايات المتحدة بنشر صور مفبركة لما بعد العملية في إطار محاولات التقليل من شأنها، ولفت إلى أن الدمار “أكبر بكثير” مما تم الاعتراف به.

وتوعد بهجمات أخرى ضد السعودية والإمارات “ورد الصاع صاعين”، مهدداً بحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا استمر ما وصفه بـ “العدوان”.

وقال إن لدى جماعته بنكاً يتضمن عشرات الأهداف في العاصمة الإمارتية أبو ظبي وإمارة دبي، سيتم استهدافها.

يشار إلى أن السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات على أرامكو.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” شرقي المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد تركي المالكي، إن “مسيرات (طائرات بدون طيار) إيرانية الصنع من طراز “دلتا-ونغ”، شاركت في الهجوم على أرامكو (…) والهجوم جاء من الشمال للجنوب وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران”.

وأضاف: “إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن (…) والهجوم على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها”.

وكشف المالكي، أنه “تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم”.