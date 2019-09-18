إعلامي سعودي يتطاول على الفلسطينيين: نحن من نُنفق عليكم.. نطبع أو لا نطبع مع إسرائيل ليس شأنكم يا “شحادين”

عاد الإعلامي السعودي فهيد الشمري للتطاول على الشعب الفلسطيني وسبه، حيث وصف الفلسطينيين بـ”الشحادين بلا شرف” مستنكرا رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع السعودي مع إسرائيل.

وقال “الشمري” في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، إن “الفلسطينيين شحادون والسعودية من تنفق عليهم.

الإعلامي السعودي🇸🇦 فهيد الشمري في مفطع جديد يجلد الفلسطينيين🇵🇸 على تدخلهم في التطبيع 🇮🇱الإسرائيلي- السعودي🇸🇦:

وش دخلكم فينا ؟ انتم ولاة أمورنا؟ انتم شحاذين! ونحن نصرف عليكم ونحن نعطيكم فكل إخوتكم شتات الرومان (#الأردن و #قطر مثلا ) مطبعين مع #إسرائيل !

كلام منطقي لا بأس به. pic.twitter.com/TYfhdUmHq3 — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) September 18, 2019

وأضاف:”ما شأنكم أنتم نطبع أولا نطبع مع إسرائيل وش دخلكم فينا ؟ انتم ولاة أمورنا؟ انتم شحاذين! ونحن نصرف عليكم ونحن نعطيكم”

ولاقت تصريحات الإعلامي السعودي فهد الشمري عن الفلسطينيين، ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل، الذين استهجنوا تلك التصريحات.

بينما احتفى بتصريحاته صفحات إسرائيلية شهيرة ومغردين وسياسيين من إسرائيل.

وسبق أن أثار فهيد الشمري موجة غضب واسعة بين الفلسطينيين في يونيو الماضي بقوله إن “القضية الفلسطينية ليست قضية ولن تحل وليس من مصلحة أحد حل المشاكل بين الشحادين، والفلسطينيون ليس لديهم شرف”.

وتابع في المقطع الذي بثه بذلك التوقيت ورصدته (وطن): “القدس ليست دولة، وفلسطين ليست لمن فيها، فهم أمم مهاجرة من الشتات، من التتار والرومان السلاجقة، فما دخلنا نحن وندفع لهم”.