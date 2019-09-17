محمد علي يحذر من حساب مزيف باسمه وينشر قائمة خطيرة بأسماء الفنانات العاملات مع جهاز المخابرات

كرر المقاول والفنان المصري محمد علي الذي صار حديث الشارع الأول، تحذيراته من حساب مزيف يحمل اسمه على تويتر ودعا متابعيه للإبلاغ عنه.

بأكد ان الحساب ده نصاب ومليش اي علاقة بيهياريت تعملوا عليه بلاغات أنه حساب مزيف#استتاني_ياسيسي Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Tuesday, September 17, 2019

تحذير “علي” من الحساب المزيف باسمه كرره بعد نشر هذا الحساب قائمة خطيرة بأسماء فنانات مصريات شهيرات زعم أنهن يعملن مع جهاز المخابرات المصرية.

أحلي صباح علي كل الغاليين ⚘🥰أكرر مرة أخري هذا الحساب علي تويتر وكل ما يكتبه لايعبر مطلقا عني وياريت كل الحبايب اللي عاملين له متابعة علي تويتر يلغوا المتابعه ويعملوا فيه بلاغات أنه حساب وهمي 🙏 Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Tuesday, September 17, 2019

ونشر الحساب المزيف صور هذه القائمة التي حوت أسماء فنانات معروفات جدا منهم إلهام شاهين وسما المصري وانتصار ورندا البحيري ومنة شلبي.

كما وعدتكم هؤلاء الممثلات الذين يعملون مع المخابرات وممسوك عليهم أفلام وصور علشان تعرفوا لية يهتفوا للعرة بعد شوية اسماء الممثلين #إستناني_ياسيسي هنفضحك ونفضح رجالك pic.twitter.com/WGrMIAJWvq — Muhammad Ali (@MuhammadAlieg) September 17, 2019

وعلق بقوله:”كما وعدتكم هؤلاء الممثلات الذين يعملون مع المخابرات وممسوك عليهم أفلام وصور علشان تعرفوا ليه يهتفوا للعرة بعد شوية اسماء الممثلين #إستناني_ياسيسي هنفضحك ونفضح رجالك”

وتسبب الفيديو الأخير للمقاول والفنان المصري محمد علي في نوبة استنفار وطوارئ داخل وزارة الداخلية المصرية، بعدما طالب باتخاذ خطوات عملية لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية في تصريحات لوسائل إعلام أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر تعليمات بزيادة حالة الطوارئ داخل الوزارة، ومنع إجازات الضباط، واستدعاء من تحصل على إجازة للعودة إلى العمل فورا.

وكان محمد علي الذي عمل مقاولا مع الجيش المصري على مدى السنوات الماضية، قد صعّد من حملته ونشر الليلة الماضية رسالة مصورة أكد فيها أن “وقت الكلام انتهى”، وأنه سيبدأ ثورة ضد السيسي، داعيا الشعب المصري إلى مساندته، ودشن وسما بعنوان “#كفاية_بقى_يا_سيسي” الذي تصدر مواقع التواصل ووصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من نصف مليون مشارك بحلول عصر اليوم الاثنين.

وأكد محمد علي أن الجيش والشرطة والناس لن يقبلوا هذا الظلم، داعيا في الوقت نفسه إلى مظاهرات سلمية لمدة ساعة واحدة فقط يوم الجمعة القادم، إذا لم يستجب السيسي لدعوة الرحيل عبر مواقع التواصل.